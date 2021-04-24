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Giriş Tarihi: 24.4.2021

’a Düsseldorf tarifesi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kenan Karaman’a Düsseldorf tarifesi

Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, Beşiktaş’tan yıllık 1.2 milyon Euro istedi. Siyah-beyazlılar ise Kenan’a Alman kulübünden aldığı 800 bin Euro’yu teklif etti. Teknik direktör ise 27 yaşındaki forvet için “ısrarcı” değil

Bir yandan şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, diğer yandan ise gelecek sezonun transfer görüşmelerini şimdiden yürütüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu Kenan Karaman ile yapılan görüşmelerde karşılıklı teklif ve talepler masaya yatırıldı. Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki forvetin Beşiktaş'tan 1.2 milyon Euro istediği ifade edildi.

'KULÜBÜN EKONOMİK ŞARTLARINI ZORLAMAYIN'
Ancak siyah-beyazlı yönetimin deneyimli oyuncuya, Almanya'da aldığı rakam olan 800 bin Euro teklif ettiği belirtildi. İki taraf arasında 400 bin Euro'luk bir fark oluşurken görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Türkiye'den Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da istediği ve yurtdışından da birçok talibi olan Kenan için teknik direktör Sergen Yalçın ise çok ısrarcı değil. Tecrübeli çalıştırıcının, kulübün şartlarında anlaşma sağlanırsa alınması yönünde görüş ilettiği kaydedildi.

44 GOLE KATKI VERDİ
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman, forvet mevkiinin dışında sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Hoffenheim altyapısında yetişen milli oyuncu, Almanya'da 3 farklı takımda (Hoffenheim, Hannover ve F.Düsseldorf) forma giyerken, 166 müsabakada 28 gol, 16 asiste imzasını attı. Kenan bu sezon Düsseldorf'ta attığı 7 golün 4'ünü sağ, 3'ünü de kafa ile ağlara gönderdi.

BÜLENT TİMURLENK
Yarım sezon görmek lazım
Pandemi döneminde bonservisi elinde olan oyuncuların pazarlık gücü yüksektir. Kenan Karaman, 27 yaşında ve A Milli Takım oyuncusu. Süper Lig'deki mevcut maaş skalasına bakıldığında talep ettiği ücret kendisi açısından makul görünüyor olabilir. Ama taliplisi olan kulüplerin onun bölgesindeki futbolcu ihtiyacı Kenan Karaman'ın fiyatını yükseltir. Gurbetçi oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giyeceği kesin gibi. Ama Milli Takım'daki verimliliğini şampiyonluk yarışındaki bir takıma taşır mı, doğrusu bunu en az bir yarım sezon görmeden bilemeyiz.

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Kenan Karaman’a Düsseldorf tarifesi
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