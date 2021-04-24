Kenan Karaman’a Düsseldorf tarifesi

ir yandan şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, diğer yandan ise gelecek sezonun transfer görüşmelerini şimdiden yürütüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan milli futbolcuile yapılan görüşmelerde karşılıklı teklif ve talepler masaya yatırıldı. Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki forvetinAncak siyah-beyazlı yönetimin deneyimli oyuncuya, Almanya'da aldığı rakam olan 800 bin Euro teklif ettiği belirtildi.Türkiye'den Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da istediği ve yurtdışından da birçok talibi olan Kenan için teknik direktörSezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman, forvet mevkiinin dışında sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Hoffenheim altyapısında yetişen milli oyuncu, Almanya'da 3 farklı takımda (Hoffenheim, Hannover ve F.Düsseldorf) forma giyerken, 166 müsabakada 28 gol, 16 asiste imzasını attı. Kenan bu sezon Düsseldorf'ta attığı 7 golün 4'ünü sağ, 3'ünü de kafa ile ağlara gönderdi.döneminde bonservisi elinde olan oyuncuların pazarlık gücü yüksektir.27 yaşında ve A Milli Takım oyuncusu. Süper Lig'deki mevcut maaş skalasına bakıldığında talep ettiği ücret kendisi açısından makul görünüyor olabilir.Gurbetçi oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giyeceği kesin gibi. Ama Milli Takım'daki verimliliğini şampiyonluk yarışındaki bir takıma taşır mı, doğrusu bunu en az bir yarım sezon görmeden bilemeyiz.