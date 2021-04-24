Sergen Yalçın'dan sert tepki: Bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 37. haftasında 3-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, "İyi bir oyun oldu. Arkadaşlarımızın hepsi ellerinden geleni yaptı. Organizasyon çok iyiydi. Kazanıp tekrar motivasyonu yakalamak çok değerliydi. Bunu elde ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu? Buradaki amaç nedir?

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