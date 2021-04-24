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Giriş Tarihi: 24.4.2021 23:07 Son Güncelleme: 24.4.2021 23:13

'dan sert tepki: Bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu?

Sergen Yalçın'dan sert tepki: Bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu?

teknik direktörü , 3-1 kazandıkları maçı sonrası hakem 'ın yönetimine tepki gösterdi. Yalçın, "Bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu? Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! Dördüncü hakem '2. sarı kart' diyor Cüneyt Hoca atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası (Henrique) nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 37. haftasında 3-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, "İyi bir oyun oldu. Arkadaşlarımızın hepsi ellerinden geleni yaptı. Organizasyon çok iyiydi. Kazanıp tekrar motivasyonu yakalamak çok değerliydi. Bunu elde ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu? Buradaki amaç nedir?

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"DÖRDÜNCÜ HAKEM 'İKİNCİ SARI KART' DİYOR, CÜNEYT HOCA ATMIYOR"

Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! Dördüncü hakem '2. sarı kart' diyor Cüneyt Hoca atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası (Henrique) nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın'dan sert tepki: Bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu?
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