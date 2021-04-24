Son dakika: 7 eksikli lider Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor

KAYSERİSPOR'DA DA 6 EKSİK VAR

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor'da da önemli eksikler var. Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan ve maç oynayacak durumda olmayan Uğur Demirok, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun ile sarı kart cezalısı Daniel Avramovski ve izinli olarak Kayseri'den ayrılarak ülkesine giden Cristian Sapunaru ile Miguel Lopes de forma giyemiyor.