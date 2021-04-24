Son dakika: 7 eksikli lider Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor

Süper Lig'de son 2 haftada 4, son 6 haftada ise 9 puan kaybederek düşüşe geçen lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin bitimine 6 hafta kala Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer alan Siyah-Beyazlılar, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'u yenerek rahat bir nefes almak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK SAYISI 7'YE ÇIKTI
Beşiktaş'a üst üste son dakika kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir şok da Atiba Hutchinson'dan geldi. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6. futbolcu Atiba oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, NSakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Lennon, Attamah, Muhar, Henrique, Muğdat, İlhan
BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier ve Dorukhan Toköz bu mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.
KAYSERİSPOR'DA DA 6 EKSİK VAR
Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor'da da önemli eksikler var. Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan ve maç oynayacak durumda olmayan Uğur Demirok, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun ile sarı kart cezalısı Daniel Avramovski ve izinli olarak Kayseri'den ayrılarak ülkesine giden Cristian Sapunaru ile Miguel Lopes de forma giyemiyor.
CÜNEYT ÇAKIR'IN 3. BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI
Süper Lig'in 37.haftasında İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçına atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, üçüncü kez iki takım arasındaki maçı yönetecek. 45 yaşındaki hakem, 2013-2014 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı ve 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 2-2 biten maçı yönetmişti. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan... Zorlu maçın VAR hakemi Alper Ulusoy, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu bulunacak.
BEŞİKTAŞ BU SEZON CÜNEYT ÇAKIR'LA KAYBETMEDİ
İstanbul Bölgesi FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 52 kez Beşiktaş maçı yönetti. Siyah beyazlı takım bu maçlarda 27 kez kazanıp 14 kez kaybederken 11 kez de berabere kaldı. Cüneyt Çakır bu sezon Beşiktaş'ın sahasında 2-0 kazandığı Galatasaray maçını, 3-0 kazandığı Denizlispor maçını ve deplasmanda 3-2 kazandığı Başakşehir maçını yönetmişti.