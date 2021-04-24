Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan maç sonunda sert açıklamalar: "VAR'da FETÖ var diyenler..."

"CÜNEYT ÇAKIR KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ"

Emre Kocadağ: "Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en değerli hakemi. Ona saygımız var. Bugün başkanımız 'İyi yöneten hakem iyi yönetiyordur, kötü yöneten kötü yönetiyordur. Bugün kötü bir günündeydi Cüneyt Çakır. Performansı geçmişi arattı. Kayserispor'da Pedro sahada nasıl kaldı hayretler içerisinde kaldık. Hakemlerden Beşiktaş maçlarında daha saygılı maç yönetmelerini istiyoruz."

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Emre Kocadağ: "Beşiktaş taraftarının takımının yanında olduğunu biliyoruz. Yapılan algılarla strese düşeceğimizi düşünenler var. Bunlara prim vermesinler. Biz geriye bakmıyoruz. Stres olan geriden gelenler. İnanıyorum ki kalan 5 maçta 15 puan alacağız."

Emre Kocadağ: "Atiba'nın ciddi bir sorunu yok. İnşallah Larin de bizimle olacak. Hafta içi durumları değerlendirilecektir."

Emre Kocadağ: "Rakiplere arefeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz."