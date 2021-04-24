Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan maç sonunda sert açıklamalar: "VAR'da FETÖ var diyenler..."
Giriş Tarihi: 24.4.2021 23:22 Son Güncelleme: 24.4.2021 23:33

Son dakika: Asbaşkanı 'dan maç sonunda sert açıklamalar: "VAR'da FETÖ var diyenler..."

Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan maç sonunda sert açıklamalar: VAR'da FETÖ var diyenler...

Son dakika haberi: Mücadelenin ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı , sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi 'ı eleştiren Kocadağ, "Cüneyt Çakır kaliteli bir hakem ancak bugün kalitesine yakışmayan bir maç yönetti" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yolunda rakiplerine ithafen, "Biz onlara arefeyi gösterdik ancak bayramı göstermeyeceğiz" diyen Kocadağ, Fenerbahçe kulübüne "Sessizliğe büründüler" diyerek tepki gösterdi. İşte Emre Kocadağ'ın sert açıklamaları...

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri N'Koudou (2) ve Ghezzal (pen) kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise Pedro Henrique'den geldi. Puanını 75'e yükselten lider Beşiktaş bu galibiyetle ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

BEŞİKTAŞ ASBAŞKANI EMRE KOCADAĞ: "VAR'DA FETÖ VAR DİYENLER..."

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maç sonunda sert açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağı'ın açıklamaları...

Emre Kocadağ: VAR'da FETÖ var diyenler, yerden yere vuranlar Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler.

"CÜNEYT ÇAKIR KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ"

Emre Kocadağ: "Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en değerli hakemi. Ona saygımız var. Bugün başkanımız 'İyi yöneten hakem iyi yönetiyordur, kötü yöneten kötü yönetiyordur. Bugün kötü bir günündeydi Cüneyt Çakır. Performansı geçmişi arattı. Kayserispor'da Pedro sahada nasıl kaldı hayretler içerisinde kaldık. Hakemlerden Beşiktaş maçlarında daha saygılı maç yönetmelerini istiyoruz."

Son dakika: Beşiktaş-Kayseri maçı sonrası Emre Kocadağ konuştu! "Fenerbahçe..."

Emre Kocadağ: "Beşiktaş taraftarının takımının yanında olduğunu biliyoruz. Yapılan algılarla strese düşeceğimizi düşünenler var. Bunlara prim vermesinler. Biz geriye bakmıyoruz. Stres olan geriden gelenler. İnanıyorum ki kalan 5 maçta 15 puan alacağız."

Emre Kocadağ: "Atiba'nın ciddi bir sorunu yok. İnşallah Larin de bizimle olacak. Hafta içi durumları değerlendirilecektir."

Emre Kocadağ: "Rakiplere arefeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz."

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Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan maç sonunda sert açıklamalar: "VAR'da FETÖ var diyenler..."
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