Son dakika: Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yapılacağı tarih kesinleşti. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, resmi tarihi duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, 29-30 Mayıs'ta yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.