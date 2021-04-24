Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisinden itiraf! Fatih Terim'in yerine 2 aday...

"Fatih Terim'i Galatasaray'a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Yönetim içi tüm muhalefete rağmen büyük riskler alarak Fatih hocayı Galatasaray'a getirdik. Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın!"