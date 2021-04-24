Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisinden itiraf! Fatih Terim'in yerine 2 aday...

Son dakika haberi... Trabzonspor beraberliğinden sonra Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan Fatih Terim'e eski yöneticilerden Ural Aküzüm sahip çıktı. Bir grup taraftarın istifasını istediği Terim'in, sarı-kırmızılı kulübe dönüş hikâyesini Clubhouse platformu yayınında anlatan Aküzüm, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Fatih Terim'i Galatasaray'a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Yönetim içi tüm muhalefete rağmen büyük riskler alarak Fatih hocayı Galatasaray'a getirdik. Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın!"
ÇAĞDAŞ ATAN VE OKAN BURUK AÇIKLAMASI!
"Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı. Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir."
"UltrAslan bir realite ama kimse Galatasaray'ı yönetmeye kalkmasın. Galatasaray'da kararı yönetim kurulu verir. Böyle şeylerin söylenmesi vız gelir, tırıs gider!''
GÜNEŞ: CENGİZ BANA 'KEREM'İ AL' DEDİ!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports'ta önemli açıklamalar yaptı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takım'a almayı düşündüğünü belirten Güneş, "Kerem Aktürkoğlu kenarda beklemesine rağmen Mustafa Cengiz, 'Hocam takıma al' diyordu. Onu kırmamış olacağım ama şu an bilmiyorum kesin mi.
Çok çabuk, teknik, rakibi rahatsız eden bir oyuncu. Falcao ve Mohamed'in yokluğunda son maçlarda formayı giydi" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da ligde 21 maçta 571 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
İSTİFA ETMEYEN RECEVİK'İ SİLDİLER!
Başkan Mustafa Cengiz'in, yönetim kurulu toplantısında yapılan konuşmaları sosyal medya hesabından açıkladığı için istifasını istediği Mahmut Recevik'in ismi ve fotoğrafı resmi siteden kaldırıldı.
Cengiz'in istifa çağrısına rağmen göreve devam eden Recevik, Trabzonspor maçına gitmiş ve mücadeleyi 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte izlemişti.