Son dakika: Şampiyonluk yarışında kim önde? "Sergen Yalçın çözüm bulamıyor" Fenerbahçe...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken lider Beşiktaş'ın son haftalarada kaybettiği puanlar sonrası şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Beşiktaş 72, Fenerbahçe 69 ve Galatasaray 66 puanla zirve mücadelesindeki iddiasını sürdüyor. SABAH yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, şampiyonluk yarışındaki 3 takımı mercek altına aldı.
SORU: 36. hafta sonunda G.Saray havlu attı, Beşiktaş patinaj yapıyor, F.Bahçe ise maksimum motive durumda. Yarış nasıl şekillenir, kim şampiyon olur? Hakemler nasıl etki eder?
"%65 BEŞİKTAŞ, %30 F.BAHÇE, %5 G.SARAY"
ALİ GÜLTİKEN: Avantaj Beşiktaş'ın elinde. 3 puan avantajı ve ikili averajda üstün durumda. Bu 4 puan demek! Geriye kalan maçlara bakınca hiçbir takımın 6'da 6 yapabileceğini düşünmüyorum. Herkes puan kaybedebilir. Santrforlarını kaybetse de her şeye rağmen en avantajlı takım Beşiktaş. %65 Beşiktaş, %30 F.Bahçe, %5 G.Saray şampiyon olur.
"G.SARAY'IN HAVLU ATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın havlu attığını düşünmüyorum. 6 haftalık finalde baskıyı kaldıracak psikolojik olarak dağılmayacak takım ipi göğüsler. Beşiktaş'a ve F.Bahçe'ye baktığımızda şampiyonluk görmüş oyuncu çok az. G.Saray'da ise bu oran bir hayli yüksek. Ayrıca final haftalarının nasıl oynanacağı konusunda en tecrübeli isim Fatih Terim. Ancak geçen sezon hakemler Başakşehir-Trabzon yarışında adaletli düdükler çalmamıştı. MHK, 6 final haftası için şampiyonluk yarışındaki ekiplerin maçlarını yönetecek hakemleri şimdiden belirlemeli ve onlara EURO 2020'deki gibi çalışma ortamı sağlamalı.
AHMET ÇAKAR: Ligde bir ay öncesine kadar Beşiktaş'ın hegemonyası, yerini çok kritik bir hale getirdi. Şu an için Galatasaray şampiyonluğa havlu attı diyebiliriz. Ama Beşiktaş, ligin ağır favorisidir diyemeyiz. Beşiktaş hâlâ 3 puan önde. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye nazaran ikili averajda da üstün. Bu aslında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkının 4 olduğunu gösterir. Galatasaray işleri sermiş durumda. Türk hakemleri Serdar Tatlı gibi bir şahsın liderliğinde sezon başından beri çok ama çok kötü performans sergiliyorlar. Ama artık ligin sonuna geldik. Puan farkı daraldı. Yapacakları bir hata şampiyonu değiştirebilir, Türk futbolunu kirletebilir, sosyal patlamalara sebebiyet verebilir. Ama bunu Nihat Özdemir Federasyonu düşünecek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bugünkü tabloda avantaj Beşiktaş'ta. F.Bahçe'nin 3 puan önünde ve ikili averajda üstün. Pandemi dolayısıyla sık yapılan fikstür bizim takımlarımıza alışmadıkları bir yorgunluk getiriyor. O yüzden her maç zor. Ama bir de G.Saray'ın durumu var. Şu anda ümit vermiyor ama matematiksel olarak yarışın içinde olduğu unutulmamalı. Üstelik de Beşiktaş ile oynayacağı bir derbi maçı var.
"KAZANACAĞIM" DİYEN TEK TAKIM F.BAHÇE"
GÜRCAN BILGİÇ: Rüzgârın yönü değişti. Beşiktaş %100'ü ile oynadı maçlarını. Aboubakar'ın sakatlanması ile birlikte dengeleri değişti, kuru sıkı silah gibi oldu. F.Bahçe ise mental hamle yaptı, Türk oyuncuları ile vücut dilini değiştirdi ve %50'lerden 70'lere doğru çıktı. 3 takım arasında son maçlardaki görüntüde "kazanacağım" diyen tek takım F.Bahçe. Yine de zor ve tahmin edilemez maçlar var. F.Bahçe kaybetmemek zorunda, ikili averajı elinde bulunduran Beşiktaş ise en az 4 puan yitirmeli. Yani; her şeye rağmen avantaj Beşiktaş'ta…
"ÇEBİ, ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ"
SORU: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sert mesajlar verdi. "6 hafta sonra herkes şampiyon Beşiktaş diyecek" ifadelerine yorumunuz nedir?
ALİ GÜLTİKEN: Son 2 haftadaki puan kayıpları ile kamuoyunda 'Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti' havası oluşturulmaya çalışılıyor. Başkanın açıklamalarının buna zamanında müdahale olduğunu düşünüyorum. Hem camianın hem teknik heyetin hem de futbolcuların bu tür dönemlerde buna ihtiyacı olur. Fotoğrafı doğru göstermek açısından önemli açıklamalardı.
"SERGEN YALÇIN ÇÖZÜM BULAMIYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ: Çünkü endişeleniyor, Takım kötü, kulübe zayıf, Aboubakar'ın eksikliği çok hissediliyor ve Sergen Yalçın çözüm bulamıyor. Bu ortamda hem oyuncuları, hem de taraftarını umutsuz havadan kurtarması gerekiyordu, bu açıklamayı yaptı. Oyunculara "pes etmeyin" mesajını veriyor. G.Saray- F.Bahçe tartışılan hakem kararlarında birbirini yerken, Beşiktaş seyretti, açıklama yapmadı. Bu kez hakem kararlarını gündeme getirdi Çebi... Sivas maçında verilmeyen penaltı nedeniyle, kalan maçlarda taktir haklarının etkilenmemesine çalışıyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Yorumu doğru bulmadım. Bilhassa medyaya söylediklerini... Medyanın hemen hemen tamamı şampiyonluk yarışında en iyi futbolu oynayan takımın Beşiktaş olduğunu sürekli dile getiriyor. Başka maksatla söylenen sözler varsa o konuda bir diyeceğimi yok.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş Başkanı'nın iddialı konuşması ayıp değil. Başkan Çebi takımına güveniyor ve şampiyonluğa inanıyor. Beşiktaş'a karşı tüm gücü ile oynayanların başka takımlara da aynı güçte oynamalarını beklediklerini söylüyor. Eğer bu maçlarda ahbap çavuş ilişkileri varsa ve tespit edilirse sıkıntı yaratır. Örneğin, Demba Ba'nın fermuarlı ağız fotoğrafı çok manidar. TFF'nin yerinde olsam Demba Ba'dan açıklama isterim. Eğer Başakşehir- Fenerbahçe maçında Beşiktaşlı kimliğinden dolayı oynatılmamışsa bu da çok manidar.
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş 3-4 hafta önceye kadar süperdi. Sergen Yalçın kazandıkları ve kaybettikleri maçlardan sonra hakem diye bağırıyor. Sayın Çebi ortalarda yok. İşler dört dörtlüktü. Beşiktaş'la F.Bahçe'nin arasındaki puan farkının kapanmasının nedeni ne hakemler ne TFF ne de başka bir güç. Bunun tek nedeni Beşiktaş'taki düşüş. Ne yani F.Bahçe ligi mi bıraksın. Ne yani Emre, Beşiktaş şampiyon, biz 2.'lik için mücadele ediyoruz mu desin!
"GALATASARAY'DA FIRSATÇILAR VAR"
SORU: G.Saray taraftarı, Fatih Terim için ikiye bölündü. Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay, Dursun Özbek'e gidip "Gel başkan ol" dedi. Bu durum Mustafa Cengiz'e haksızlık mı?
LEVENT TÜZEMEN: Başkan Cengiz'in sağlık durumu ortada. Yönetimi, başkanın uzun soluklu görev yapacağını düşünmüyor. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'ın, Özbek ile hareket etmek istemelerini doğal karşılarım. Dursun Özbek mevcut adaylardan daha tecrübeli ve ekonomik gücü daha yüksek. Terim G.Saraylı'dır, insanın tecrübeleri ve bilgileri kaybolmaz. Terim de formsuz dönemler yaşadı. Bu kadar puan kaybına rağmen G.Saray şampiyonluğu kovalıyorsa bu da Terim'in oyuncuları bir arada tutması yüzündendir. Terim, hangi yönetim gelirse gelsin G.Saray'da devam etmeli. Sözleşmeler birer yıl olmalı..
"BİR ÇUVAL İNCİRİ MUNDAR ETTİ"
AHMET ÇAKAR: G.Saraylı yöneticiler panik durumlarında sınıfta kaldıklarını bir daha gösterdi. Başkan olduğundan beri erdemli, kaliteli tutum sergileyen Mustafa Cengiz, 10 günde yaptıklarıyla bir çuval inciri mundar etti. Bunları duyan futbolcunun Galatasaray'a aidiyeti, başkana gram saygısı kalır mı? Sonra Mustafa Cengiz ne yaptı? Yaptığı fahiş hatalara tüy dikti. Terim'e beleşçi yakıştırması yaparak itibarsızlaştırmaya çalıştı. Bu Terim'e yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Fatih Terim'i eleştirebilirsiniz ama onu beleşçilikle suçlamak erdemsizliktir. Mustafa Cengiz hatalar yaparken yöneticiler fırsatçılık içinde onu devirmeye çalışıyor.
"GALATASARAY'IN LOKOMOTİFİ FATİH TERİM'Dİ"
GÜRCAN BİLGİÇ: Son iki sezonda Mustafa Cengiz'i "başkan" olarak görüyoruz ama asla "lider" olamadı. Galatasaray'ın lokomotifi Fatih Terim'di. Taraftarın üstündeki etkisi- sevgisiyle kötü giden işlerin büyümesini engelledi. Zor süreçte Mustafa Cengiz maddi zorluklarını minimum hissettirdi. Ancak kulübün kendi dinamikleri içinde sürekli eleştirilen bir başkan. Kongrede ciddi bir desteği olduğunu da sanmıyorum. Dursun Özbek'e tekrar gitmek ise net bir "çaresizlik." Çok adaylı bir kongrede herkesin şansı var ama G.Saray "ittifakları" ile meşhurdur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Mustafa Cengiz zor zamanda başkan oldu. Birçok icraatlarıyla da takıma mali açıdan büyük katkıları oldu. Her sene zirvede olacaksın diye bir kural yok. Mustafa Cengiz'i başarılı bulan yazarlardanım. Ancak futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim için yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Mustafa Başkan başarılı bir süreç yönetti. Ama esas belirleyici neden sağlık durumu. Taraftarın ayrılması, görmezden gelinen büyük bir problem. Teknik heyeti getirip götürürüz, yönetimi getirir götürürüz, futbolcuyu getiririz götürürüz davranış şekli çok tehlikeli. Kongre üyelerinin iradesini yok sayan kulüplerin geleneklerini yerle bir eden yaklaşımlar. Camianın kendi içinde haklı bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum.