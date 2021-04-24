Son dakika: Şampiyonluk yarışında kim önde? "Sergen Yalçın çözüm bulamıyor" Fenerbahçe...

SORU: 36. hafta sonunda G.Saray havlu attı, Beşiktaş patinaj yapıyor, F.Bahçe ise maksimum motive durumda. Yarış nasıl şekillenir, kim şampiyon olur? Hakemler nasıl etki eder?

"%65 BEŞİKTAŞ, %30 F.BAHÇE, %5 G.SARAY"

ALİ GÜLTİKEN: Avantaj Beşiktaş'ın elinde. 3 puan avantajı ve ikili averajda üstün durumda. Bu 4 puan demek! Geriye kalan maçlara bakınca hiçbir takımın 6'da 6 yapabileceğini düşünmüyorum. Herkes puan kaybedebilir. Santrforlarını kaybetse de her şeye rağmen en avantajlı takım Beşiktaş. %65 Beşiktaş, %30 F.Bahçe, %5 G.Saray şampiyon olur.