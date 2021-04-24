Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı kaldı

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray'ın karş karşıya geldiği ve 1-1 sona eren müsabakada Abdulkadir Parmak'ın oyuna girmek istemediği belirtilmişti.
Karadeniz ekibi, disiplinsiz davranışlarda bulunan Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Öte yandan 125 bin TL de para cezası verildiği duyuruldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."