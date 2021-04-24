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Giriş Tarihi: 24.4.2021 15:03 Son Güncelleme: 24.4.2021 15:20

'un konuğu Karagümrük! Trabzon'un 11'i belli oldu

Trabzonspor'un konuğu Karagümrük! Trabzon'un 11'i belli oldu

'de 37. hafta maçında 'un konuğu Karagümrük. Saat 16:00'da başlayacak olan maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı. Kart cezalısı olan Bakasetas bugün forma giyemeyecek. Diğer yandan Trabzonspor'da sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür uzun aradan sonra 11'de başlıyor. İşte Trabzonspor'un 11'i...

Süper Lig'de son 5 maçı berabere sona eren Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük. Trabzonspor 3 puanı alarak beraberlik serisini sona erdirip galibiyet hasretine son vermek istiyor. Karagümrük'te koronavirüs sebebiyle ciddi eksikler bulunuyor.

TRABZONSPOR VE KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Faruk Can, Atakan, Flavio, Kamil Ahmet, Abdulkadir Ömür, Safa, Afobe.

Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı üç maçta da rakibine puan vermedi.

Trabzonspor ile oynadığı ilk resmi maçtan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük (1968/69 2. Lig), daha sonraki beş karşılaşmada da rakibine mağlup oldu.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı (Ekim-Aralık 1979 arasında 7 maç).

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Trabzonspor'un konuğu Karagümrük! Trabzon'un 11'i belli oldu
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