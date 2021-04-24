Trabzonspor'un konuğu Karagümrük! Trabzon'un 11'i belli oldu

Süper Lig'de son 5 maçı berabere sona eren Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük. Trabzonspor 3 puanı alarak beraberlik serisini sona erdirip galibiyet hasretine son vermek istiyor. Karagümrük'te koronavirüs sebebiyle ciddi eksikler bulunuyor.
TRABZONSPOR VE KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ BELLİ OLDU
Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Faruk Can, Atakan, Flavio, Kamil Ahmet, Abdulkadir Ömür, Safa, Afobe.
Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı üç maçta da rakibine puan vermedi.
Trabzonspor ile oynadığı ilk resmi maçtan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük (1968/69 2. Lig), daha sonraki beş karşılaşmada da rakibine mağlup oldu.
Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı (Ekim-Aralık 1979 arasında 7 maç).