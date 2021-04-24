Trabzonspor'un konuğu Karagümrük! Trabzon'un 11'i belli oldu

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı üç maçta da rakibine puan vermedi.

Trabzonspor ile oynadığı ilk resmi maçtan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük (1968/69 2. Lig), daha sonraki beş karşılaşmada da rakibine mağlup oldu.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı (Ekim-Aralık 1979 arasında 7 maç).