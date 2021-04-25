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Giriş Tarihi: 25.4.2021 19:44 Son Güncelleme: 25.4.2021 19:56

75 yaşındaki Lucescu, 35. kupasını kazandı

75 yaşındaki Lucescu, 35. kupasını kazandı

'i yöneten tecrübeli teknik adam , Ukrayna Ligi'nde Shakthtar Donetsk'in 4 yıllık şampiyonluk hegemonyasına son vererek Dinamo Kievle zafere ulaştı.

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Mircea Lucescu, sezon başında Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'in başına geçmişti. Dinamo Kiev'in başında Ukrayna Süper Kupası'nı kazanan Lucescu, Ukrayna Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştı.

Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık şampiyonluk serisine son veren Lucescu, ligde bu hafta oynadığı Inhulets maçını kazanarak sezonu şampiyon tamamladı.

Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki teknik direktörü Lucescu, kariyerindeki 35. kupayı kazandı. Dinamo Kiev ise 16. kez Ukrayna şampiyonluğuna ulaştı.

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75 yaşındaki Lucescu, 35. kupasını kazandı
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