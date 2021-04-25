75 yaşındaki Lucescu, 35. kupasını kazandı

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Mircea Lucescu, sezon başında Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'in başına geçmişti. Dinamo Kiev'in başında Ukrayna Süper Kupası'nı kazanan Lucescu, Ukrayna Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştı.
Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık şampiyonluk serisine son veren Lucescu, ligde bu hafta oynadığı Inhulets maçını kazanarak sezonu şampiyon tamamladı.
Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki teknik direktörü Lucescu, kariyerindeki 35. kupayı kazandı. Dinamo Kiev ise 16. kez Ukrayna şampiyonluğuna ulaştı.