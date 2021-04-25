Adaylık için erken

F.Bahçe’nin başkanlık seçim takvimi, G.Saray’ın da başkanını seçeceği 29-30 Mayıs 2021 olarak açıklandı. Ali Koç, adaylık için beklemede!
Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa5-6 Haziran'da ÜlkerStadı'nda yapılacak ve toplam 28 bin528 kişi oy kullanacak. Mevcut Başkan Ali Koç, yeniden adaylığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak şunları söyledi: "Başkan adaylığıyla ilgili erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlarne gerektiriyorsa onun yapılacağındanda kimsenin şüphesi olmasın. Paha biçilemez tecrübe kazandık ve dersler aldık. İleriye dönük olarak buyaklaşımları devam ettirmek istiyoruz. Geldiğimizde borç 92 milyondu şu anda 50-52 milyon bandına geldik. 40-45 arasına çekmek için yeni Szalai ve Pelkas'lar bulmamız,öz kaynaktan sporcu üretmemizgerekiyor."