Adaylık için erken

enerbahçe'nin başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'tadaMevcut Başkan Ali Koç, yeniden adaylığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak şunları söyledi: "Başkan adaylığıyla ilgili erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraberPaha biçilemez tecrübe kazandık ve dersler aldık.Geldiğimizde borç 92 milyondu şu anda 50-52 milyon bandına geldik. 40-45 arasına çekmek için yeni