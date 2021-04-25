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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Adaylık için erken

Adaylık için erken

F.Bahçe’nin başkanlık seçim takvimi, ’ın da başkanını seçeceği 29-30 Mayıs 2021 olarak açıklandı. , adaylık için beklemede!

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 5-6 Haziran'da Ülker Stadı'nda yapılacak ve toplam 28 bin 528 kişi oy kullanacak. Mevcut Başkan Ali Koç, yeniden adaylığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak şunları söyledi: "Başkan adaylığıyla ilgili erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da kimsenin şüphesi olmasın. Paha biçilemez tecrübe kazandık ve dersler aldık. İleriye dönük olarak bu yaklaşımları devam ettirmek istiyoruz. Geldiğimizde borç 92 milyondu şu anda 50-52 milyon bandına geldik. 40-45 arasına çekmek için yeni Szalai ve Pelkas'lar bulmamız, öz kaynaktan sporcu üretmemiz gerekiyor."

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