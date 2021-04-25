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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Asist makinesi Ghezzal

Asist makinesi Ghezzal

15 gol pası veren yıldız oyuncu ’in son 10 yılına damga vurdu

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal performansıyla takımı sırtlamaya devam ediyor. Dün penaltı ile gol perdesini açan ve N'Koudou'nun ikinci golünün asistini yapan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de 4 gol 15 asiste ulaştı ve 19 gole direkt katkı verdi. Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2010-11'den bu yana sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi ve 28 yaşındaki Beşiktaşlı bu isimlerden biri oldu. 2017- 18'de Başakşehirli Edin Visca, 2016-17'de Galatasaraylı Wesley Sneijder ve 2013-14'te Sivassporlu Cicinho 15 asiste ulaşmıştı.

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Asist makinesi Ghezzal
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