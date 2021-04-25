Asist makinesi Ghezzal

15 gol pası veren yıldız oyuncu Süper Lig’in son 10 yılına damga vurdu
Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal performansıyla takımı sırtlamaya devam ediyor. Dün penaltı ile gol perdesini açan ve N'Koudou'nun ikinci golünün asistini yapan Cezayirli oyuncu, SüperLig'de 4 gol 15 asisteulaştı ve 19 gole direktkatkı verdi. Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2010-11'den bu yana sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi ve 28 yaşındaki Beşiktaşlı bu isimlerden biri oldu. 2017- 18'de Başakşehirli EdinVisca, 2016-17'de Galatasaraylı Wesley Sneijder ve 2013-14'te Sivassporlu Cicinho 15 asiste ulaşmıştı.