Asist makinesi Ghezzal

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal performansıyla takımı sırtlamaya devam ediyor. Dün penaltı ile gol perdesini açan ve N'Koudou'nun ikinci golünün asistini yapan Cezayirli oyuncu,Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2010-11'den bu yana sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi ve 28 yaşındaki Beşiktaşlı bu isimlerden biri oldu. 2017- 18'de Başakşehirli, 2016-17'de Galatasaraylı Wesley Sneijder ve 2013-14'te Sivassporlu15 asiste ulaşmıştı.