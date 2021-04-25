‘Başkanlık değil ibra ziyaretiydi’

ESKI başkan Dursun Özbek'e adaylık teklifinde bulunduğuna dair haberler çıkan Galatasaray 2. Başkanı AbdurrahimAlbayrak, "Dursun Özbek'in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için yönetim kurulunun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır.Yaptığımız bu toplantılarda Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır" dedi.BAŞKAN Mustafa Cengiz'in salı günkü yönetim kurulu toplantısında istifasını istediği ve ''Artık toplantılara gelmene gerek yok'' dediği yönetici Mahmut Recevik'in ismi resmi siteden kaldırılmıştı. Göztepe deplasmanında İzmir'de olan Recevik dün Antalya kafilesinde yoktu.ANTALYASPOR karşısında 150. kez Galatasaray formasını giyen Donk karşılaşma sonrası galibiyeti şöyle değerlendirdi: "İyi bir performans sergilediğim için mutluyum. Bundan sonra da görevimi yapmak istiyorum. 3 puanı iyi bir oyunla aldığımızı düşünüyorum."ORTA sahada Taylan'ın yerine forma giyen Etebo, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi: "Hayati bir maçtı, önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Kazandığımız için mutluyum. Maçı domine ettik, Trabzonspor maçında ise böyle değildi. O yüzden kazanamadık."