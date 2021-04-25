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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Bayramı göstermeyiz

Bayramı göstermeyiz
Sosyal medyada kırılgan yapıda olanlar var. Algılara kapılmasınlar. Biz önde koşuyoruz. Stresli olanlar gerimizden gelirler.
6 sakatımız vardı ama sahada mücadele eden 11 tane aslan gibi oyuncumuz vardı ve hakkıyla kazandılar. Cüneyt hoca bizi dünyada temsil eden bir hakem, saygımız var ama gösterdiği performans ona çok yakışmadı. Verilmeyen penaltı var, Pedro özellikle sahada nasıl kaldı, hayretler içinde izledik. Kalitesine yakışmayan bir maç yönetti.
Kalan 5 maç 15 puan hepsini alacağız. Bir şekilde ittire ittire arefeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz. Çifte bayramı Beşiktaş kutlayacak.

Rosier ve Necip Rize'de cezalı
BEŞİKTAŞ, Kayseri'yi yendi ancak Rosier ve Necip'i kaybetti. 3 aydır ceza sınırında olan Fransız sağ bek, dün Alibec'e yaptığı faulle sarıyı gördü. Necip ise Lennon'a hareketiyle sarardı. İki oyuncu da Rize deplasmanında yok.

Maçtan önce Atiba şoku!
SOL bacağındaki ödem nedeniyle Atiba, Kayseri maçının kadrosundan çıkarıldı. Böylece siyah-beyazlılardaki eksik sayısı 7'ye yükseldi. Cenk, Hasic, Oğuzhan, Aboubakar ve Larin'in dışında Welinton da kart cezası sebebiyle kadroda yoktu.

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Bayramı göstermeyiz
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