Bayramı göstermeyiz

Sosyal medyada kırılgan yapıda olanlar var. Algılara kapılmasınlar.Stresli olanlar gerimizden gelirler.6 sakatımız vardı ama sahada mücadele eden 11 tane aslan gibi oyuncumuz vardı ve hakkıyla kazandılar. Cüneyt hoca bizi dünyada temsil eden bir hakem, saygımız var ama gösterdiği performans ona çok yakışmadı. Verilmeyen penaltı var, Pedro özellikle sahada nasıl kaldı, hayretler içinde izledik. Kalitesine yakışmayan bir maç yönetti.Kalan 5 maç 15 puan hepsini alacağız.Çifte bayramı Beşiktaş kutlayacak.BEŞİKTAŞ, Kayseri'yi yendi ancak Rosier ve Necip'i kaybetti. 3 aydır ceza sınırında olan Fransız sağ bek, dün Alibec'e yaptığı faulle sarıyı gördü. Necip ise Lennon'a hareketiyle sarardı. İki oyuncu da Rize deplasmanında yok.SOL bacağındaki ödem nedeniyle Atiba, Kayseri maçının kadrosundan çıkarıldı. Böylece siyah-beyazlılardaki eksik sayısı 7'ye yükseldi. Cenk, Hasic, Oğuzhan, Aboubakar ve Larin'in dışında Welinton da kart cezası sebebiyle kadroda yoktu.