Enes Ünal Huesca deplasmanında takımını sırtlıyor! Milli takıma çağrıldıktan sonra kendine geldi...

Enes Ünal, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosuna çağrıldığında 17 maçta henüz gol atma başarısı gösterememişti. Şenol Güneş'in güvendiği ve Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmalarında da süre verdiği Enes Ünal, La Liga'da gollerine başladı. Enes Ünal, Huesca karşısında iki gol birden attı!
ŞENOL GÜNEŞ GÜVENDİ ENES ÜNAL KENDİNE GELDİ!
Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş, her fırsatta Enes Ünal'a haksızlık yapıldığını ifade ediyordu. Şenol Güneş, her fırsatta Enes Ünal'ı kadroya çağırmaya devam etti. Enes'in performansı da yükselişe geçti.
ENES ÜNAL'DAN SON 7 MAÇTA 4. GOL!
Cenk Tosun'un sakatlığıyla birlikte Enes Ünal, Burak Yılmaz'ın ardından ikinci gol silahımız olarak dikkat çekiyor. Huesca - Getafe karşılaşmasının ilk 51 dakikasında iki gol atan Enes Ünal, La Liga'daki dördüncü golünü atmış oldu.