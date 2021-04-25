Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında..."
Giriş Tarihi: 25.4.2021 22:13 Son Güncelleme: 25.4.2021 22:21

'ndan flaş sözleri! "Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında..."

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

haberi... yorumcusu , karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapatan 'nin oynadığı futbolla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Toroğlu, "'nun Fenerbahçesi" ile "'un Fenerbahçesi"ni kıyasladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor Toto 'in 37. haftasında sahasında 'yı ağırladı.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Mücadelenin ilk yarısı 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle biterken, yorumcusu ilk 45 dakikayı değerlendirdi.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

"EROL'UN TAKIMINDA BU UYUM YOKTU"

, "Bu yılın en iyi 'sini seyrettim. 3-1 galip neticede.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Sahadaki yayılışları, birbirlerine yardımları ve sahadaki 11'in birbirine uyumları.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

'un zamanında bu uyum yoktu. Oynuyorlardı ama bakıyordun bir eksik vardı.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Hani bir yemek yaparsın da. Yemeği yersin malzeme iyi ama tad alamazsın.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Bugün her şey yerli yerinde. Birbirlerine çok iyi yardım ediyorlar.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Çok fazla enerji sarfetmeden sahayı iyi parselliyorlar.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında yüzde 100 fark var" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler - Kabine Toplantısı yarın yapılacak! Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...
Son dakika haberleri: İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı
MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları! (3.dönem sınav takvimi): Bu yıl AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?
Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'
Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçında sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Son Dakika Haberi - Vebitcoin skandalında akılalmaz detaylar: 2 yıl önce bakın ne yapmış...
Son dakika: Bir ay sonra jübile yapacak Fırat Aydınus devlerle veda ediyor! Dikkat çeken ayrıntı...
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale' mesajı
Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’
Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisinden itiraf! Fatih Terim'in yerine 2 aday...
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA