Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında..."

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle biterken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi.
"EROL'UN TAKIMINDA BU UYUM YOKTU"
Erman Toroğlu, "Bu yılın en iyi Fenerbahçe'sini seyrettim. 3-1 galip neticede.
Sahadaki yayılışları, birbirlerine yardımları ve sahadaki 11'in birbirine uyumları.
Hani bir yemek yaparsın da. Yemeği yersin malzeme iyi ama tad alamazsın.
Bugün her şey yerli yerinde. Birbirlerine çok iyi yardım ediyorlar.
Çok fazla enerji sarfetmeden sahayı iyi parselliyorlar.
Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında yüzde 100 fark var" ifadelerini kullandı.