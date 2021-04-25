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Giriş Tarihi: 25.4.2021 07:04 Son Güncelleme: 25.4.2021 09:28

'den sert tepki! 'Ölmezsen vermiyorlar...'

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim'den sert tepki! 'Ölmezsen vermiyorlar...'
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'in 37. haftasında , deplasmanına konuk oldu. 90 dakika boyunca rakibine oyununu kabul ettiren Galatasaray, ikinci yarıda oyuna dahil olan 'in 77. dakikada gelen golüyle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Maç içerisinde yaşanan birçok tartışmalı pozisyonun ardından maçın hakemin tepki gösteren , 'nın penaltı beklediği bir pozisyonda “Emre düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten” diye imalı şekilde seslendi ve hakemlere gönderme yaptı.

Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in tek golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışına yeniden ortak olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta alınan Trabzonspor beraberliğinin ardından yarışta avantaj kaybeden sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçındaki iyi oyunla birlikte yeniden zirveye konsantre oldu.

İlk yarıda Şener'in ayağına basan Podolski, sarı kart görmüştü. İkinci yarıda yine Şener'le girdiği pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı ile atıldı. Alman yıldız Süper Lig'de ilk kez kızardı. Terim, 4. hakeme de itirazlarını yaptı. Ancak sonuç değişmedi.

Maç içerisinde yaşanan birçok tartışmalı pozisyonun ardından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepkiler gösteren Fatih Terim, Podolski'nin Şener'in dizine attığı tekmeye kırmızı çıkmayınca çok sinirlendi. Emre'nin pozisyonunda ise mesajı gönderdi.

'ÖLMEZSEN VERMİYORLAR'

MHK geçen hafta Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kaldığı maçın hakemi Mete Kalkavan'ı dün de Antalyaspor karşılaşmasında görevlendirmişti. Bir önceki maçta hakemi eleştirdiği için sarı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün de Kalkavan'ın kararlarından hoşnut kalmadı.

İlk yarının sonlarında Antalyasporlu Podolski'nin Şener'in dizine tekme attığı pozisyonda kırmızı kart bekleyen Fatih Terim, VAR'dan müdahale gelmeyince çok sinirlendi. Terim, ilerleyen bölümde bir pozisyonda penaltı bekleyen Emre Akbaba'ya "Emre düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten" diye imalı şekilde seslendi ve hakemlere gönderme yaptı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, sezon sonunda şampiyonluk için iddialı konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"DOMİNANT BİR OYUN"

Açıkçası oyunun başından itibaren planladığımız baskıyı ilk defa baskıyı sonuna kadar yapabildik. Takımın dinamizmi rakibi oynatmamaya müsaitti, bunu yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir.

"GALATASARAY'A KOLAY DOKUNULUYOR"

Alanya'da Zorbay Hoca'ya takılmıştık. Burada da VAR'da kendisi vardı yine ona takıldık. Podolski'nin ilk sarı kartı sanıyorum kırmızı karttı. Uzun zaman önce Galatasaray'a kolay dokunuluyor demiştim. Herhalde dediğim tam anlaşılamamış.

Maçtaki kırmızı karta ilişkin de açıklama yapmak istediğini anlatan Terim, "Anlamadım ben. Yedlin'e olan kırmızı kart değil. Hala oynamıyor. Bir tek sağ bek ile gidiyoruz. Suat Arslanboğa ve Ali Palabıyık ikilisi öyle. Buraya geliyoruz. Alanya'da kafasına dikiş atılan Luyindama'ya yapılan müdahale kırmızı kart değil. O zaman yine Zorbay hoca var. Bu sefer VAR'da var Zorbay hoca. Sorsanız yine bir şey anlatır size. Hem VAR'da hem sahada hiç anlaşılmaz bir şey. Başka nasıl bir kırmızı kart olabilir. Oyunun 26'ıncı dakikasındaki pozisyon. Biz Antalya'ya karşı kendi sahamızda oynarken Emre Kılınç'ın arkadan hafif dokunmasına kırmızı kart verildi. Anlamakta zorluk çekiyorum. Ben anlıyorum da zorluk çekenler var anlamakta." şeklinde görüş belirtti.

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Fatih Terim'den sert tepki! 'Ölmezsen vermiyorlar...'
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