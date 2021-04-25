Fırsatlar bir bir kaçtı 0-0

Alanyaspor Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Deplasmandaki maçta Alanyaspor, etkili futbolu ile maça hakim oldu ancak kaçırdığı fırsatlarla da damga vurdu.

ÜSTTEN DIŞARI

18. dakikada sol taraftan Efkan'ın ceza sahası içinde son çizgiye inerek ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Mustafa Pektemek'in yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

DİREKTE PATLADI

29. dakikada sağ taraftan Tayfur'un ortasında kale önünde Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

NET FIRSAT KAÇTI

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tayfur'un sert şutunda top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Mustafa Pektemek'in tekrar yaptığı vuruşta top yine kaleci Volkan'da kaldı.

İNANILMAZ POZİSYON

74. dakikada sağ çaprazdan Salih'in içeri çevirdiği topa ön direkte Tayfur'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Direk dibinde dönen topa Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Epureanu çizgi üzerinden çıkardı.

79. dakikada sağ taraftan Efecan'ın yaptığı ortada arka direkte Efkan'ın gelişine şutunda top üstten auta gitti.

NET BİR FIRSAT DAHA KAÇTI

82. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Siopis yerden ortaladı. Ön direkte Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Alanyaspor, 90 dakika boyunca etkili oynadığı deplasmanda 0-0'lık skorla 1 puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor, 56 puanla 5'inci sıradaki yerini korurken Başakşehir 37 puanla düşme hattından uzaklaşamadı.