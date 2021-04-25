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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu!

Hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu!

’ın, rakibin sertliğine göz yumduğunu ileri süren , “Sizin derdiniz, amacınız ne?” çıkışında bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında iyi bir futbolla üç puan almasını bildiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanıp tekrar motivasyon yakalamak çok değerliydi. Eksiklerin çokluğu canımızı sıkıyor ama yapacak bir şey yok" dedi. Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösteren Yalçın, "Hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu! Rakip oyuncunun ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Aynı şekilde A.Gücü ve Kasımpaşa maçlarında da. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Cüneyt hoca atmıyor. Ekstra bir şey istemiyoruz. Kazanmaya giden yolda her şey mübah demiyoruz. Nedir derdiniz, amacınız ne? Maçın pozisyonlarına baksınlar, eğer kart yoksa özür dilemesini de biliriz" ifadelerini kullandı.

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Hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu!
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