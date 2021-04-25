Cüneyt Çakır’ın, rakibin sertliğine göz yumduğunu ileri süren Sergen Yalçın, “Sizin derdiniz, amacınız ne?” çıkışında bulundu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında iyi bir futbolla üç puan almasını bildiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanıp tekrar motivasyon yakalamak çok değerliydi. Eksiklerin çokluğu canımızı sıkıyor ama yapacak bir şey yok" dedi. Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösteren Yalçın, "Hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu! Rakip oyuncunun ikincisarıdan atılması gerekiyordu. Aynı şekilde A.Gücü ve Kasımpaşa maçlarında da. 4. hakem yanımızdaikinci sarı diyor. Cüneythoca atmıyor. Ekstra bir şey istemiyoruz. Kazanmaya giden yolda her şey mübah demiyoruz. Nedir derdiniz, amacınız ne? Maçınpozisyonlarına baksınlar,eğer kart yoksa özür dilemesinide biliriz" ifadelerini kullandı.