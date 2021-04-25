Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında iyi bir futbolla üç puan almasını bildiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanıp tekrar motivasyon yakalamak çok değerliydi. Eksiklerin çokluğu canımızı sıkıyor ama yapacak bir şey yok" dedi. Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösteren Yalçın, "Hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu!. Aynı şekilde A.Gücü ve Kasımpaşa maçlarında da. 4Ekstra bir şey istemiyoruz. Kazanmaya giden yolda her şey mübah demiyoruz. Nedir derdiniz, amacınız ne?" ifadelerini kullandı.