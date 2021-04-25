Hasreti Djaniny bitirdi

Son iki lig maçında son dakikalarda yediği gollerle galibiyeti kaçıran Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Karagümrük karşısında pozisyon verse de 90 dakika sonunda galibiyete ulaşmayı başardı. Maçın ilk yarısında skoru değiştirecek pozisyonları değerlendirmekte zorlanan Fırtına, Djaniny'nin penaltıdan gelen golüyle devreye önde giderken ikinci yarıda ise tempo iyice arttı. Karagümrük'ün gol için zorladığı anlarda Uğurcan Çakır, kalesinde devleşirken, Djaniny ise rakibin hatalı pasını iyi takip ederek hem kendisinin ikinci golünü attı hem de uzun bir aradan sonra ilk kez Trabzonspor'un son bölümü rahat oynamasını sağladı.Bordo-mavili takım bu galibiyetle ligin kalan haftaları öncesi konumunu sağlamlaştırırken, zirve yarışındaki iddisanı sürdürdü.formasıyla ilk kez bir maçta 2 gol atanson haftalardaki formu ile dikkat çekiyor. Süper Lig'de ilk 20 maçında 3 gol atabilen tecrübeli forvet, son 8 maçta tamkaydetti vede asist yaptı. Ligde gol sayısını 8'e çıkaran yıldız futbolcu maçın ardından,diye konuştu.Trabzonspor yönetimi, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle Abdulkadir Parmak'ı süresiz kadro dışı bıraktı, 125 bin lira da para cezası verdiğini açıkladı. 26 yaşındaki orta saha, G.Saray karşılaşması sonrası başlayan Karagümrük maçının hazırlıklarına alınmamıştı.TRABZONSPOR'UN dün aldığı üç puanda iki golün sahibi Djaniny kadar kaleci Uğurcan'ın da payı büyüktü. İkinci yarıda Mevlüt ve Ndao'nun net pozisyonlarında beraberliğe izin vermeyen milli kaleci maçı 6 kurtarışla bitirdi. Uğurcan maç sonunda ise, "Karagümrük iyi oynadı ama biz fırsatları değerlendirmeyi bildik. Abdullah hocanın söylediklerini iyi uyguladık. Kolay gibi görünen bir galibiyet aldık. Beni en çok zorlayan şut, Mevlüt abinin şutuydu. Son anda görebildim" dedi.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, haftalar sonra gelen galibiyetin neşelerini yerine getirdiğini söylerken, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ağaoğlu, "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 isim var. Hazırlık kampına tam kadro olarak başlamayı hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşünceyle hareket edeceğiz" dedi.FIRTINA'NIN Portekizli defans oyuncusu Edgar karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Hosseini'ye bıraktı. Maç öncesi ısınma hareketlerinde kasığından sıkıntı yaşayan genç stoperin kendisini iyi hissetmemesi üzerine devre arasında oyundan çıkarıldığı belirtildi.