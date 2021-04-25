İngiliz kulüplerinden flaş karar! Sosyal medya hesapları kapatılacak...

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulüpler 30 Nisan saat 15.00'te sosyal medya hesaplarını kapatacak ve bu boykot 3 Mayıs 23.59'a kadar sürecek. Açıklamada Premier Lig başta olmak üzere, tüm liglerdeki takımların bu boykota katılacağı bildirildi.