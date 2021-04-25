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Giriş Tarihi: 25.4.2021 23:14

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AA
İngiltere Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin

2020-2021 sezonu finalinde 'ı 1-0 yenen , kupanın sahibi oldu. Maviler'e kupayı getiren golü Aymeric Laporte kaydetti.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 8 bin seyircinin tribünden takip ettiği final mücadelesinde, lig lideri Manchester City ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine eski oyuncularından Ryan Mason'u getiren Tottenham karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 82. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Manchester City, 9 kez finalde mücadele ettiği organizasyonda 8. kez kupaya ulaştı. Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.

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İngiltere Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
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