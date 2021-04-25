İngiltere Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 82. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Manchester City, 9 kez finalde mücadele ettiği organizasyonda 8. kez kupaya ulaştı. Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.