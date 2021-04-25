İpad’le konuşanlar şimdi nerede!

“FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız diyenler, özellikle Beşiktaş-F.Bahçe maçından sonra sessizliğe büründüler”
Beşiktaş'ın Kayserispor'u farklı yendiği karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı asbaşkanı Emre Kocadağ'dan çarpıcı mesajlar geldi. İştesatır başları:
Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına geçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalıyorlar. Her maçsonunda çıkıp iPad'lerlesunumlar yapıp algıyaratanlar; ne MHK'yı,ne hakem camiasını, nefederasyonu, ne yayıncıkuruluşu bıraktılar.
FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız diyenler, yerden yere vuranlar, son birkaç maçtır, özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler. Memnuniyetsizlikgitti, yerine memnuniyetgeldi, bizim kaçırdığımızbir şey mi varçok merak ediyoruz. Futbol ailesinde bir şeyler mi değişti. Bu düzenle gitmez diyenler sessizliğe büründü.