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Giriş Tarihi: 25.4.2021

İpad’le konuşanlar şimdi nerede!

İpad’le konuşanlar şimdi nerede!

“FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız diyenler, özellikle - maçından sonra sessizliğe büründüler”

Beşiktaş'ın Kayserispor'u farklı yendiği karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı asbaşkanı Emre Kocadağ'dan çarpıcı mesajlar geldi. İşte satır başları:
Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına geçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalıyorlar.
Her maç sonunda çıkıp iPad'lerle sunumlar yapıp algı yaratanlar; ne MHK'yı, ne hakem camiasını, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu bıraktılar.
FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız diyenler, yerden yere vuranlar, son birkaç maçtır, özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler.
Memnuniyetsizlik gitti, yerine memnuniyet geldi, bizim kaçırdığımız bir şey mi var çok merak ediyoruz. Futbol ailesinde bir şeyler mi değişti. Bu düzenle gitmez diyenler sessizliğe büründü.

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İpad’le konuşanlar şimdi nerede!
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