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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Konya’da ağır hasar

Konya’da ağır hasar
SÜPER Lig'de durumunu sağlamlaştırmak isteyen İttifak Holding Konyaspor ile ilk 5'i kovalayan Atakaş Hatayspor'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. İki takımın da net gol pozisyonlarına girdiği karşılaşmada Konyaspor kalecisi Sehic ile Hatayspor'da Munir 4'er kurtarışla ön plana çıktı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise rakip ceza sahası içinde yerde kalan Skubic itildiğini öne sürerek penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyona 'devam' derken Skubic'e sarı kart gösterdi. Konyalı futbolcu maç bittikten sonra da itirazlarını sürdürünce ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gördü. Skubic ile birlikte kart cezalısı durumuna düşen Abdülkerim Bardakçı çarşamba günü deplasmandaki G.Saray maçında yer alamayacak

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Konya’da ağır hasar
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