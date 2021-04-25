Konya’da ağır hasar

SÜPER Lig'de durumunu sağlamlaştırmak isteyen İttifak Holding Konyaspor ile ilk 5'i kovalayan Atakaş Hatayspor'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. İki takımın da net gol pozisyonlarınagirdiği karşılaşmada Konyaspor kalecisiSehic ile Hatayspor'da Munir 4'er kurtarışlaön plana çıktı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise rakip ceza sahası içinde yerde kalan Skubic itildiğini öne sürerek penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyona 'devam' derken Skubic'e sarı kart gösterdi. Konyalı futbolcu maç bittikten sonra da itirazlarını sürdürünce ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gördü. Skubic ile birlikte kart cezalısı durumuna düşenAbdülkerim Bardakçı çarşamba günü deplasmandakiG.Saray maçında yer alamayacak