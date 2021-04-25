Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Başakşehir Alanyaspor karşısında galibiyet arıyor! (CANLI)

Başakşehir bu sezon topladığı 36 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçen senenin şampiyonu kabus gibi bir sezon geçiriyor. Aytemiz Alanyaspor ise 55 puanla ligde 5. sırada. Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri İstanbul'dan puanla dönmek istiyor. Alanyaspor'da Babacar kadroda yok.

AYKUT KOCAMAN TOLGA CİĞERCİ'DEN VAZGEÇMİYOR!

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, göreve geldiğinden beri Tolga Ciğerci'ye forma şansı vermeye devam ediyor. Tolga bugün de Mahmut Tekdemir ile birlikte orta sahanın yükünü çekecek. Başakşehir'de Nacer Chadlı ve Bolıngoli de yedekler arasında.

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Leonardo Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Aleksic, Visca, Gıulıano, Guldbrandsen

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Junıor Fernandes, Berkay Özcan, Chadlı, Azubuıke, Ravil Tagir, Crıvellı, Bolıngolı

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Berkan, Efkan Bekiroğlu, Davıdson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Ceyhun Gülselam, Adam Bareıro, Juanfran, Sıopis, Umut Güneş, Kadzıor

KHOUMA BABACAR KADRODA YOK!

Alanyaspor'da takımın yıldız isimlerinden Khouma Babacar kadroda yer almıyor. Çağdaş Atan, solda Davidson'a sağda Efecan Karaca'ya forvette ise Mustafa Pektemek'e forma şansı verdi.

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