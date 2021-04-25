Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Başakşehir Alanyaspor karşısında galibiyet arıyor! (CANLI)
Giriş Tarihi: 25.4.2021 16:03 Son Güncelleme: 25.4.2021 16:03

Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Başakşehir Alanyaspor karşısında galibiyet arıyor! (CANLI)

Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Başakşehir Alanyaspor karşısında galibiyet arıyor! CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında ile karşı karşıya geliyor. bu maçta da sağ bekte Uğur Uçar, sol bekte Ömer Ali Şahiner'e forma şansı verdi. Konuk takımda ise , ileri uçta formda olan 'i oynatıyor. Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Başakşehir, karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir bu sezon topladığı 36 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçen senenin şampiyonu kabus gibi bir sezon geçiriyor. Aytemiz Alanyaspor ise 55 puanla ligde 5. sırada. Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri İstanbul'dan puanla dönmek istiyor. Alanyaspor'da Babacar kadroda yok.

AYKUT KOCAMAN TOLGA CİĞERCİ'DEN VAZGEÇMİYOR!

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, göreve geldiğinden beri Tolga Ciğerci'ye forma şansı vermeye devam ediyor. Tolga bugün de Mahmut Tekdemir ile birlikte orta sahanın yükünü çekecek. Başakşehir'de Nacer Chadlı ve Bolıngoli de yedekler arasında.

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Leonardo Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Aleksic, Visca, Gıulıano, Guldbrandsen

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Junıor Fernandes, Berkay Özcan, Chadlı, Azubuıke, Ravil Tagir, Crıvellı, Bolıngolı

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Berkan, Efkan Bekiroğlu, Davıdson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Ceyhun Gülselam, Adam Bareıro, Juanfran, Sıopis, Umut Güneş, Kadzıor

KHOUMA BABACAR KADRODA YOK!

Alanyaspor'da takımın yıldız isimlerinden Khouma Babacar kadroda yer almıyor. Çağdaş Atan, solda Davidson'a sağda Efecan Karaca'ya forvette ise Mustafa Pektemek'e forma şansı verdi.

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Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Başakşehir Alanyaspor karşısında galibiyet arıyor! (CANLI)
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