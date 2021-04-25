Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga'da Athletic Bilbao lider Atletico'yu yıktı
Giriş Tarihi: 26.4.2021 00:39 Son Güncelleme: 26.4.2021 00:46

'da lider Atletico'yu yıktı

AA
La Liga'da Athletic Bilbao lider Atletico'yu yıktı

'nın 32. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda 'ya 2-1 mağlup oldu. Atletico'yu yıkan gol 88'de Inigo Martinez'den geldi.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Alex Berenguer (Dk. 8) ve İnigo Martinez (Dk. 88) atarken, Atletico Madrid'in tek golü Stefan Savic'den (Dk. 77) geldi. Bu sonuçla Atletico Madrid 73 puanla liderliğini korudu.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasından Barcelona ve Sevilla haftayı 3'er puanla kapatırken, Real Madrid sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin bitimine 5 hafta kala lider Atletico Madrid'in arkasından Real Madrid (71), Barcelona (71) ve Sevilla (70) geliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler - Kabine Toplantısı yarın yapılacak! Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...
Son dakika haberleri: İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı
Son Dakika Haberi - Vebitcoin skandalında akılalmaz detaylar: 2 yıl önce bakın ne yapmış...
Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'
MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları! (3.dönem sınav takvimi): Bu yıl AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?
Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçında sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Son dakika: Bir ay sonra jübile yapacak Fırat Aydınus devlerle veda ediyor! Dikkat çeken ayrıntı...
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale' mesajı
Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı! Harun’un hataları maça damga vurdu…
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'da Athletic Bilbao lider Atletico'yu yıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA