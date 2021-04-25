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Giriş Tarihi: 25.4.2021

‘Ölmezsen vermiyorlar’

MEHMET ÖZCAN
‘Ölmezsen vermiyorlar’

G.Saray’ın hocası, Podolski’nin Şener’in dizine attığı tekmeye kırmızı çıkmayınca çok sinirlendi. Emre’nin pozisyonunda ise mesajı gönderdi

MHK geçen hafta Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kaldığı maçın hakemi Mete Kalkavan'ı dün de Antalyaspor karşılaşmasında görevlendirmişti. Bir önceki maçta hakemi eleştirdiği için sarı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün de Kalkavan'ın kararlarından hoşnut kalmadı. İlk yarının sonlarında Antalyasporlu Podolski'nin Şener'in dizine tekme attığı pozisyonda kırmızı kart bekleyen Fatih Terim, VAR'dan müdahale gelmeyince çok sinirlendi. Terim, ilerleyen bölümde bir pozisyonda penaltı bekleyen Emre Akbaba'ya "Emre düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten" diye imalı şekilde seslendi ve hakemlere gönderme yaptı.

FEGHOULİ'YE AF ÇIKMADI
SABAH'IN iki gün önce ''Soyunma odasında isyan'' manşetiyle vukuatını duyurduğu Sofiane Feghouli, formasını kaybetti. Fatih Terim, Trabzonspor maçında devrede oyundan çıkardığında karara tepki gösteren Cezayirli'yi yedek soyundurup Emre Akbaba'yı oynattı.

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