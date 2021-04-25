‘Ölmezsen vermiyorlar’

G.Saray’ın hocası, Podolski’nin Şener’in dizine attığı tekmeye kırmızı çıkmayınca çok sinirlendi. Emre’nin pozisyonunda ise mesajı gönderdi
MHK geçen hafta Galatasarayile Trabzonspor'unberabere kaldığımaçın hakemi MeteKalkavan'ı dün de Antalyasporkarşılaşmasındagörevlendirmişti. Bir önceki maçta hakemi eleştirdiği için sarı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün de Kalkavan'ın kararlarından hoşnut kalmadı. İlk yarının sonlarında Antalyasporlu Podolski'nin Şener'in dizine tekme attığı pozisyonda kırmızı kart bekleyen Fatih Terim, VAR'danmüdahale gelmeyinceçok sinirlendi. Terim, ilerleyen bölümde bir pozisyonda penaltı bekleyen Emre Akbaba'ya "Emre düşme, ölmezsenvermiyorlarzaten" diye imalı şekilde seslendi ve hakemlere gönderme yaptı.
FEGHOULİ'YE AF ÇIKMADI SABAH'IN iki gün önce ''Soyunma odasındaisyan'' manşetiyle vukuatını duyurduğu Sofiane Feghouli, formasını kaybetti. Fatih Terim, Trabzonspor maçında devrede oyundan çıkardığında karara tepki gösteren Cezayirli'yi yedek soyundurup EmreAkbaba'yı oynattı.