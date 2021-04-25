Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’
Giriş Tarihi: 25.4.2021 08:57 Son Güncelleme: 25.4.2021 09:42

: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası ’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

… Lider Beşiktaş dün akşam evinde ağırladığı ’u 3-1 mağlup etti. Maçın başında Beşiktaş lehine verilen penaltı sosyal medyada tartışma yarattı. Pedro’nun sarı kart pozisyonu da ’ı isyan ettirdi. Beşiktaş’ın teknik patronu maç sonunda ’a isyan etti. Sabah Gazetesi yazarları ve da Cüneyt Çakır’ın performansını değerlendirdi. Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır’ın penaltı verirken görüntüsünün enteresan olduğunu dile getirdi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri…

Kara kartalın golcüleri Aboubakar ve Larin yoktu ama siyah beyazlılar Kayseri engelini geçmeyi başardı. Kévin N'Koudou attığı iki golle mücadeleye damga vurdu. Maçın hakemi 'ın verdiği kararlar iki taraftan da tepki gördü. Eski hakemlerden , Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltının kesinlikle yanlış olduğunu ifade ederken VAR'ın devreye girmemesine dikkat çekti. da Cüneyt Çakır'ın ilk penaltının etkisinde kaldığını sonraki net penaltıyı es geçtiğini vurguladı.

SON DAKİKA: CÜNEYT ÇAKIR İÇİN FLAŞ SÖZLER! 'PENALTIYI VERİRKEN GÖRÜNTÜSÜ ENTERESANDI…'

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

AHMET ÇAKAR: CÜNEYT ÇAKIR'IN KALİBRESİNE UYGUN BİR YÖNETİM DEĞİLDİ!

Hakem 'ı dün akşam beğenmedim. Asla onun kalitesine, kalibresine uygun bir yönetim değildi.

Maç öncesi tüm Beşiktaş camiası ürküyordu... Hem puan kaybı azalmış hem de neredeyse takımın yarısı sakattı. Kayseri ligin en az gol atan takımı olsa da düşmemek için çırpınan bir rakipti. Fakat 90 dakika boyunca tüm korkular boşa çıktı. Çok istekli bir takım, müthiş mücadele ediyorlar, top sürekli kendilerinde ve tıpkı daha önceki haftalarda izlediğimiz bir Beşiktaş gibi...

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

bir defa geldi, onda da gol oldu. Maça Beşiktaş tartışmalı bir penaltı sonrası gelen golle başladı. Kayseri beraberliğinden sonra N'Koudou'nun güzel golü Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aslında 90 dakikaya baktığımızda Beşiktaş, istenilen her şeyi yaptı. Bazı oyuncular özellikle yabancılardan bir kısmı doğuştan Beşiktaşlı gibi.

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Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Rosier; eksiklerine rağmen kim ne derse desin yılın sağ beki. Necip; her zaman istikrarlı oynuyor. Gökhan Töre; ileride yalnızdı. Tek hücumcu olarak monte edilmişti, sürekli hareket halinde, arayış içinde..

Ghezzal ise bana göre Türkiye'deki en yararlı futbolcuların başında geliyor. 15. asistini yaptı ve asist kralı. Şablon gibi goller attırıyor. N'Koudou'ya attırdığı 3. golde de daha öncesinde yaptığı gibi harika bir pas ve gelen gol.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Beşiktaş eksikliğine, sakatına rağmen son 5 haftaya lider giriyor. Üstelik en az 3 puan ve ikili averajla. Hakem 'ı dün akşam beğenmedim. Asla onun kalitesine, kalibresine uygun bir yönetim değildi. Verdiği ilk penaltı kesinlikle yanlış. Ljajic rakibe takılıyor, penaltı ile yakından uzaktan alakası yok. Ama maalesef VAR hakemi de devreye girmedi.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Düşünebiliyor musunuz böyle bir penaltıyla şampiyonluğu kaybettiğinizi ya da küme düştüğünüzü. Kabul edilemez bir penaltı. Maçın sonlarında Henrique'ye vermesi gereken ikinci sarı kart atlandı. Verseydi Henrique atılacaktı. Yine maçın sonlarında Vida'ya vermesi gereken tartışmasız bir sarı kartı da maalesef atladı.Galatasaray kazandı onlar da biraz toparladılar. Şampiyonluk şansları var mı? Bence yok ama ikincilik için kıyasıya mücadele edecekler.

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Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

ERMAN TOROĞLU: ÖYLE VİTAMİNSİZ BİR PENALTI VERDİ Kİ KENDİ DE İNANAMADI!

Maç bir başladı tam saha pres yapıyor. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika... Yanımdaki arkadaşıma diyorum ki, "Bu tempoda ne kadar yürütebilir Kayseri?" diye... Sonra bu sefer devreye Beşiktaş giriyor. "Sen bana bunu mu yaparsın? Al sana!" diyor. Bu sefer onlar başlıyor prese ve bunu devre sonuna kadar sürdürüyorlar.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

İki tarafa da galibiyet lazım, tamam da 1 puanla da yetinebilir. Ama onlar 3 puanın peşine gidiyorlar. Gidince de arkada tarafta büyük alan bırakıyorlar. Dün gece maçın 15'inci dakikasından sonra sahneye N'Koudou diye bir oyuncu çıkıyor. Dün gecenin yıldızı o!

Ama şu var, dün akşamki kadro, herhalde bazı şeylere alınmış olacak. "Beşiktaş çok eksik. O oynamıyor, bu oynamıyor" denilince alınmışmışlar! Sahaya çıkan siyah-beyazlı oyuncular, "Bizden kim eksik olursa olsun. biz tekmeye kafa koyar yine oynarız" havasında oynadılar. Böyle olunca da maçı koparıp gittiler

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Sahadaki 11'in mücadelesinden bunu net anlayabiliyorsunuz. N'Koudou'ya Ghezzal çok yardım etti. Beşiktaş'ta üçüncü hatasız oynayan oyuncu da Josef De Souza'ydı. Şimdi düşünüyorum da geçen transfer ayında bu oyuncu Beşiktaş'a geldi. Bence de oynadığı yerde şu anda Türkiye'de bence en iyisi.

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Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Kadrolarına o kadar futbolcu dolduran Galatasaray ile Fenerbahçe bu oyuncuyu nasıl kadrolarına katmadılar anlamak mümkün değil. Adam zaten bilinen bir adam. İşte bizde futbolu bilen yöneticiler veya teknik adamlar bunlar!

Çakır, bir penaltı verdi Beşiktaş'ın lehine ben yayıncı kuruluş 5 defa oynatmasına rağmen anlayamadım. Zaten Çakır'a kamera zoom yapınca onun penaltı verirken, görüntüsü enteresandı. Öyle bir vitaminsiz penaltı verdi ki kendi de inanmamıştı.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Ama ikinci yarı bir penaltı pozisyonu var Beşiktaş lehine, net penaltı. Onu vermedi. Herhalde o verdiği ilk penaltının altında kalmış olacak. Maçın sonuna doğru Vida'nın bir pozisyonu var, bir kart olduğu kesin de ikinciye bakmak lazım. Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetecek Çakır'a 90 dakika iki defa top çarptı. Finallerde de topla çarpışırsa, ona da çarparlar!

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

FATİH DOĞAN: VAR PENALTIYI VERMESE SORGULAMAZDIM!

Favori Beşiktaş! Beşiktaş, maçında en çok merak edilen konu Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'in sakatlıkları nedeniyle üç golcüsünden yoksun lider takımın nasıl gol atacağıydı! Hafta içinde yazılarımızda şunun altını özellikle çizdim; 'Beşiktaş üç golcüsünden yoksun olsa da yine goller atıp maç kazanabilir. Ancak iki şartla.

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Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Önemli olan Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarında izleyemediğimiz Beşiktaş, defans çizgisini rakip alana yakın tutup önde ofansif oynaması gerçeği… İkincisi de Sivas maçında savunmada bıraktığı sağ ve sol beklerinin hücuma katılması… Bunları yaparsa orta sahadan goller atanlar çıkacaktır' demiştik.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

4-6-0'ı andıran ancak Gökhan Töre'nin iki adım önde, N'Koudou'nun bindirmelerle gizli golcülüğe soyunduğu maçı en iyi anlatan pozisyonlarda biri 65. dakikada yaşandı. N'Koudou'nun attığı kendinin ikinci takımın 3. golünde asisti Ghezzal yaptı. Hem de 9. asist. Ancak golde kaçırılmaması gereken asistin pasını Ghezzal'a 18'in önünde Rosier verdi. Rosier, sağ kanadı iki yönlü oynadığında Rosier'in oyun, pas ve şut konforu artıyor. Rosier yoksa veya savunmada kalıyorsa Ghezzal etkisizleşiyor.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Dün sağ kanat çok iyiydi. Teknik kadro uyarmış olacak ki solda N'Sakala daha çok ileri çıkıp ataklara destek verdi. Bu doğru oyun anlayışı N'Koudou ve Ghezzal ile Beşiktaş'a golleri ve kritik bir zaferi getirdi. ve VAR penaltıyı vermese de çok sorgulamazdım.

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Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Beşiktaş'ın Rize maçında düşünmesi gereken tek şey Rosier'in cezalı olması. Necip'in de yokluğunda onun da yerini kimin dolduracağı gerçeği... Bu galibiyetin anlamı ve ekibi bu zaferle "Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş" söylemini sahada göstermiş olması.

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Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ ADINA OYUNU RAHATLATTI

Beşiktaş zor görünen dönemi istediği gibi geçti. 7 oyuncusundan eksik olmak her takımı zorlar. Bunun üstesinden gelebilmek kolay değil. Ama Beşiktaş, 'a karşı maçın ilk dakikasından itibaren "Ben buradayım" mesajını çok açık bir şekilde verdi.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

İlk dakikalarda Ghezzal'ın ayağından yakaladığı skor avantajı ile de maçı istediği noktaya getirdi. Maçın sonuna kadar olan bölüme baktığınızda, aslında ilk dakikalarda gelen gol o andan itibaren Beşiktaş'ın maçı kazandığını gösteriyordu.

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Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Tüm müsabaka boyunca oyuna hakim oldu; pas trafiğini yönetti, pozisyonlar buldu ve rahat bir şekilde kazandı. Rahat bir şekilde diyorum; sezon başından beri hiçbir maçı bu kadar rahat pas yapabilir şekilde oynamamıştı. Ama ilk gol sonrasındaki hakimiyeti, zaten sınırlı gücü olan rakibini bozarken Beşiktaş adına da oyunu rahatlattı.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Her ne kadar bu gole hemen cevap verse de Beşiktaş'ın oyununa cevap vermesi mümkün olmadı.

Beşiktaş'ın Aboubakar, Larin ve Atiba gibi çok önemli üç tane temel oyuncusunun olmamasının eksikliğini Kayserispor karşısında görmedik. Onların yokluğunda şans bulan N'Koudou, Necip ve Gökhan Töre bu maç için gerekli olan üstlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler.

Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’

Bu süreçler kime karşı oynarsanız oynayın zor geçer. Rakibin ne yaptığından ziyade sizin ne yapabildiğiniz önemlidir. Beşiktaş bu maçı kazanma adına yapılması gereken her şeyi üst seviyede yaptı. Mücadele de vardı, kazanma azmi de vardı, oyun coşkusu da vardı... Bunlar sahada var olunca puan cetvelinde de da artı üç puan oluyor...

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