İki tarafa da galibiyet lazım, tamam da Kayserispor 1 puanla da yetinebilir. Ama onlar 3 puanın peşine gidiyorlar. Gidince de arkada tarafta büyük alan bırakıyorlar. Dün gece maçın 15'inci dakikasından sonra sahneye N'Koudou diye bir oyuncu çıkıyor. Dün gecenin yıldızı o!

Ama şu var, dün akşamki kadro, herhalde bazı şeylere alınmış olacak. "Beşiktaş çok eksik. O oynamıyor, bu oynamıyor" denilince alınmışmışlar! Sahaya çıkan siyah-beyazlı oyuncular, "Bizden kim eksik olursa olsun. biz tekmeye kafa koyar yine oynarız" havasında oynadılar. Böyle olunca da maçı koparıp gittiler