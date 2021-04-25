Son dakika: Bir ay sonra jübile yapacak Fırat Aydınus devlerle veda ediyor! Dikkat çeken ayrıntı...

Maçın ardından hem Fatih Terim hem de Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, Fırat Aydınus ile ilgili olumsuz bir yorumda bulunmamıştı. MHK bu kez de Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki zor maçı Fırat Aydınus'u atadı.