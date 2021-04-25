Son dakika: Bir ay sonra jübile yapacak Fırat Aydınus devlerle veda ediyor! Dikkat çeken ayrıntı...

Süper Lig'de Cüneyt Çakır ile birlikte en uzun süre görev alan hakemlerden biri olan Fırat Aydınus, hakemliği bırakıyor. Geçen sezon açıklandığı gibi Fırat Aydınus, bu sezon sonunda hakemlik kariyerine nokta koyacak. Süper Lig'de son hafta maçları 16 Mayıs tarihinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu da Fırat Aydınus'a bir jest yaptı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
ÖNCE GALATASARAY SONRA BEŞİKTAŞ!
Bu akşam oldukça kritik olan Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasını yönetecek Fırat Aydınus, üst üste üç büyüklerin maçını yönetmiş olacak. 2.5 yıl sonunda Galatasaray - Karagümrük maçını yöneteceği açıklanan Fırat Aydınus, corona virüse yakalanınca bu maçı yönetememişti.
Fırat Aydınus, Covid-19'u atlatır atlatmaz Galatasaray'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı ve 3-1 kazandığı maçı yönetti. Gözlemciden olumlu rapor alan Fırat Aydınus, Obinna'nın Halil Dervişoğlu'nu düşürdüğü pozisyon sonucunda penaltı kararı vermişti.
Maçın ardından hem Fatih Terim hem de Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, Fırat Aydınus ile ilgili olumsuz bir yorumda bulunmamıştı. MHK bu kez de Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki zor maçı Fırat Aydınus'u atadı.
Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki kritik karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda Fırat Aydınus'un performansına dikkat çekerek 'Bence maçın en iyisi Fırat Aydınus oldu, muhteşem bir maç yönetti.' yorumunu yaptı.
Merkez Hakem Kurulu, Göztepe - Galatasaray ardından Sivasspor - Beşiktaş maçlarından sonra bu kez de Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasına Fırat Aydınus'u atadı. Fırat Aydınus kariyerinin son günlerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını peş peşe yöneten hakem olarak tarihe geçti.
Bu akşamki Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasında Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.
Fenerbahçe, Başakşehir maçından farklı olarak savunmada değişiklik bekleniyor. Sol bek Caner'in yerine Novak, sağ bek Nazım'ın yerine sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün görev alması bekleniyor. Gökhan, 11 oynayamazsa Ozan sağ beke, Thiam 11'e dahil olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia,
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Hajradinovic,Tarkan, Bistrovic, Varga, Thelin.