Süper Lig Puan Durumu - 25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? İşte 38. hafta fikstürü

Spor Toto Süper Lig'in 37. Haftası geride kalırken ligin zirvesindeki şampiyonluk yarışı hız kazanıyor. Dün oynanan Sivasspor maçında galip gelerek averajla 2. sıraya yükselen Galatasaray'ın ardından, bugün oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında sarı-lacivertlilerin galip gelmesi sonrasında "Süper Lig Puan Durumu" ile ilgili olarak futbolseverler tarafından 25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.
25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması ve 38. Hafta maç programı detayları şöyle;
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan müsabakaların skorları şu şekilde;
Süper Lig 38. haftasından oynanacak olan karşılaşmaların programı şu şekilde;