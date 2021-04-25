Süper Lig Puan Durumu - 25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? ve 38. hafta fikstürü.

Spor Toto Süper Lig'in 37. Haftası geride kalırken ligin zirvesindeki şampiyonluk yarışı hız kazanıyor. Dün oynanan Sivasspor maçında galip gelerek averajla 2. sıraya yükselen Galatasaray'ın ardından, bugün oynanacak olan Kasımpaşa Fenerbahçe maçının sonucuna göre "Süper Lig Puan Durumu" ile ilgili olarak futbolseverler tarafından 25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.
25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması ve 38. Hafta maç programı detayları şöyle;
Spor Toto Süper Lig 37. hafta puan durumu şöyle;
(Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından sonra güncellenecektir)
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan müsabakalrın skorları şu şekilde;
Süper Lig 38. haftasından oynanacak olan karşılaşmaların programı şu şekilde;