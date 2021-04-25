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Giriş Tarihi: 25.4.2021 19:58 Son Güncelleme: 25.4.2021 19:59

Durumu - 25 Nisan puan durumu sıralaması nasıl? ve 38. hafta fikstürü.

Süper Lig Puan Durumu - 25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? ve 38. hafta fikstürü.

’in 37. Haftasını geride bırakırken, güncel durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak olan mücadelesi sonrasında ligin ilk sırasında değişim olup olmadığını merak edenler puan durumu sıralaması nasıl? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 25 Nisan sıralaması, 37.hafta maç sonuçları ve 38. Hafta fikstür detayları.

Spor Toto Süper Lig'in 37. Haftası geride kalırken ligin zirvesindeki şampiyonluk yarışı hız kazanıyor. Dün oynanan Sivasspor maçında galip gelerek averajla 2. sıraya yükselen Galatasaray'ın ardından, bugün oynanacak olan Kasımpaşa Fenerbahçe maçının sonucuna göre "Süper Lig Puan Durumu" ile ilgili olarak futbolseverler tarafından 25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU - 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması ve 38. Hafta maç programı detayları şöyle;

SÜPER LİG PUAN DURUMU CETVELİ

Spor Toto Süper Lig 37. hafta puan durumu şöyle;

(Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından sonra güncellenecektir)

37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan müsabakalrın skorları şu şekilde;

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SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig 38. haftasından oynanacak olan karşılaşmaların programı şu şekilde;


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Süper Lig Puan Durumu - 25 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? ve 38. hafta fikstürü.
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