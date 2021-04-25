Tecrübesi yok ama zekası var!

"Kaybetmememiz gereken puanlar yitirdik, hakem hatalarından heba olan puanlarımız var. Her şeye rağmen toparlanmayı bildik"
"Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmedik. Emre saha kenarında tecrübesiz olsa da futbol zekasıyla bu süreci yönetecektir"
"1959 öncesi şampiyonluklar konusunda TFF'den tarafsız ve adil karar bekliyoruz. G.Saray ile her yerde konuşmaya hazırız"
Fenerbahçe Kulübü Yüksek DivanKurulu toplantısıdün çevrim içi gerçekleşirken, Başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erol Bulut'un ardından, Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu'na inancının sonsuz olduğunu belirten F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçeliduruşu, hırsı ve kariyeri ilesaha kenarında tecrübesiz olsada bu süreci futbol zekasıylayönetecektir. Şampiyonlukinancımızdan vazgeçmedik veona inancımız sonsuzdur" dedi.
KOMPLO ÇIKARILMASI MANTIKSIZ
Hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmanın en büyük hedef olduğunun altını çizen Koç, şunları söyledi: "Kaybetmememiz gereken puanlar yitirdik. Göz göre göre hakem hatalarından kaybettiğimiz, heba olan puanlarımız var. Her şeye rağmen toparlanmayı bildik. Kadroderinliğimiz bu süreçtebize rekabet avantajıoluşturacaktır. TFF, hakemler ve kamuoyunu etkisi altına almaya çalışan hamleleri endişeyle görüyoruz. Hertakımın yaşadığı şeylerdenkomplo çıkarmasını mantıksızbuluyorum. Son 15 yıldır F.Bahçe'ye yapılanları herkes biliyor. Komplo teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan biziz. Taraftardanricam şampiyonluğaodaklansınlar."
G.SARAY'A AÇIK ÇAĞRI
BAŞKAN Koç, 1959 yılı öncesi şampiyonluk konusunun bir gecede akıllarına gelmediğini ve bu konuyu 3 yıldır çalıştıklarını dile getirdi. TFF'den tarafsız ve adaletli bir yönetim beklediklerini yineleyen F.Bahçe Başkanı, G.Saray'a da çağrıda bulundu: "Ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda konuşacağımıza beraber çıkalım, hukukçularımızla, profesyonellerle, gerekirse başkan seviyenizde kendi kanalınızda görüşelim. Burada sorgulanması gereken resmen oynamış, kupası hikâyesi olan içinden efsane futbolcular çıkartan bu şampiyonluklar nasıl yok sayılır."
AZİZ BAŞKANI ZİYARET EDELİM
DIVAN Kurulu Başkanı Vefa Küçük, camiada kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini söyleyip, "Ramazanda kırgınlıklar giderilir. Münasip olanı, Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etmektir. Hangi gün müsaitse Ali Koç'a o günü bildirsin ben de ziyarete katılacağım" dedi. Başkan Ali Koç ise "Ben 6 yıl Aziz Yıldırım ile omuz omuza mücadele verdim. Geçmiş seçim dönemimizde anlaşmazlıklar olabilir. İnsanlık hali son derece doğal. Biz her türlü diyaloğa açığız" ifadelerini kullandı.