Tecrübesi yok ama zekası var!

"Kaybetmememiz gereken puanlar yitirdik, hakem hatalarından heba olan puanlarımız var. Her şeye rağmenbildik""Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmedik. Emre saha kenarındaolsa da futbol zekasıyla bu süreci"1959 öncesi şampiyonluklar konusunda TFF'denbekliyoruz. G.Saray ile her yerde konuşmaya hazırız"Fenerbahçe KulübüBaşkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erol Bulut'un ardından, Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu'na inancının sonsuz olduğunu belirten F.Bahçe Başkanı Ali Koç,dedi.Hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmanın en büyük hedef olduğunun altını çizen Koç, şunları söyledi: "Kaybetmememiz gereken puanlar yitirdik. Göz göre göre hakem hatalarından kaybettiğimiz, heba olan puanlarımız var. Her şeye rağmen toparlanmayı bildik.TFF, hakemler ve kamuoyunu etkisi altına almaya çalışan hamleleri endişeyle görüyoruz.Son 15 yıldır F.Bahçe'ye yapılanları herkes biliyor. Komplo teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan biziz.BAŞKAN Koç, 1959 yılı öncesi şampiyonluk konusunun bir gecede akıllarına gelmediğini ve bu konuyu 3 yıldır çalıştıklarını dile getirdi. TFF'den tarafsız ve adaletli bir yönetim beklediklerini yineleyen F.Bahçe Başkanı, G.Saray'a da çağrıda bulundu: "Ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda konuşacağımıza beraber çıkalım, hukukçularımızla, profesyonellerle, gerekirse başkan seviyenizde kendi kanalınızda görüşelim. Burada sorgulanması gereken resmen oynamış, kupası hikâyesi olan içinden efsane futbolcular çıkartan bu şampiyonluklar nasıl yok sayılır."DIVAN Kurulu Başkanı Vefa Küçük, camiada kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini söyleyip, "Ramazanda kırgınlıklar giderilir. Münasip olanı, Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etmektir. Hangi gün müsaitse Ali Koç'a o günü bildirsin ben de ziyarete katılacağım" dedi. Başkan Ali Koç ise "Ben 6 yıl Aziz Yıldırım ile omuz omuza mücadele verdim. Geçmiş seçim dönemimizde anlaşmazlıklar olabilir. İnsanlık hali son derece doğal. Biz her türlü diyaloğa açığız" ifadelerini kullandı.