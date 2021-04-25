Test negatif aslan pozitif

Antalyaspor’u sahasına hapseden Galatasaray’ın gol hasretini Mostafa Mohamed dindirdi. 64’te oyuna alınan 23 yaşındaki forvet, 77.dakikada ağları havalandırıp Aslan’a 3 puanı getirdi
MOHAMED'İN 5 HAFTALIK GOL HASRETİ BİTTİ
Galatasaray'ın Trabzon'dan uzatmada kopardığı bir puan Antalya'da anlam kazandı. Son gün kadroya alınıp golünü atan Mohamed'le gülen sarı-kırmızılılar tekrar şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Antalyaspor'da eksiklere bir de maç içinde sakatlanan iki oyuncu eklenince oyun üstünlüğü tamamen Galatasaray'dakaldı. Tek kale oynadığımücadelede EmreKılınç'la direğe takılansarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğluve Emre Akbaba ile net fırsatlardanyararlanamadı. Aslan'ın en iyisi olarak Gedson Fernandes göze çarparken, Boffin skoru 0-0'da tuttu. Podolski ilk yarıda direkt çıkması gereken kırmızıyı ikinci yarıda 2. sarıdan gördü. 10 kişi kalan Antalyaspor geriye çekilirken, oyuna giren Mohamed bu kez direği geçemedi. Galatasaray'a geldiği günden beri en iyi futbolunuoynayan Şener, sağdan sıfıra inip Fenerbahçe'degördüğümüz asistini yaptı, Mohamedgelişine Aslan'a hayat veren golü attı.
SONUNA KADARMÜCADELE!
4 yıl aradan sonra asist yapan Şener Özbayraklı şu ifadelerle galibiyetin önemini vurguladı: "Peş peşe maçlar oynuyoruz. Futbolda olan şeyler ama şampiyonlukyolunda ağır hatalar yaptık. Bugünkazanmamız çok önemliydi. Sonuna kadar mücadele edip hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Yıllardır çok maç oynadım ama her zaman ayrı bir heyecan ile çıkıyorum. G.Saray'a yakışır şekilde katkı vermeye devam etmek istiyorum."
REKORLARLA GELEN GALİBİYET
ANTALYASPOR karşısında oyunun tüm hakimiyetini elinde tutan Aslan rekor da kırdı. Yüzde 74 topla oynayan ve yüzde 91 pas başarı oranıyla 588 başarılı pas yapan Galatasaray bu üç alanda da sezon rekoru kırdı. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda mücadelede 8 kez korner atarken, 22 şutunda ise 8 isabet buldu.
19 YILDIR ZAFERI UNUTTU!
FATİH Terim ile Ersun Yanal dün 14. kez rakip oldu. Bu maçlarda Terim 9 galibiyet alırken 4 kez de beraberlik çıktı. Ersun Yanal ise Terim'e karşı tek zaferini Kasım 2002'de G.Birliği ile Galatasaray'ı 1-0 yendiğinde aldı.
FARKI DİREKLER ÖNLEDİ
BU sezon sarı-kırmızılılar, ilk kez bir maçta iki kez direkleri buldu! İlk yarıda Emre Kılınç ile direkten dönen topun ardından ikinci yarıda ise Mostafa Mohamed direği nişanladı.
ASLAN'IN DIŞ SAHADA 1 PUANA TAHAMMÜLÜ YOK
SARI-KIRMIZILILAR bu sezon deplasmanda beraberlik yaşamayan tek takım durumunda. Fatih Terim'in talebeleri geride kalan 18 lig mücadelesinde rakip sahadan hiç 1 puan almadı. 12 galibiyetve 6 mağlubiyet elde eden Cimbom, dış saha performansı ile de yarışa tutundu.
10'A GALİBİYETİ UNUTTURDU!
Sarı-kırmızılılar Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 7 kez sahadan zaferle ayrılan ve 3 beraberlik alan G.Saray ayrıca son 7 karşılaşmanın tamamında da kalesini de gole kapattı.