Test negatif aslan pozitif

Trabzon'dan uzatmada kopardığı bir puan Antalya'da anlam kazandı. Son gün kadroya alınıp golünü atan Mohamed'le gülen sarı-kırmızılılar tekrar şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Antalyaspor'da eksiklere bir de maç içinde sakatlanan iki oyuncu eklenince oyun üstünlüğü tamamenAslan'ın en iyisi olarak Gedson Fernandes göze çarparken, Boffin skoru 0-0'da tuttu. Podolski ilk yarıda direkt çıkması gereken kırmızıyı ikinci yarıda 2. sarıdan gördü. 10 kişi kalan Antalyaspor geriye çekilirken, oyuna giren Mohamed bu kez direği geçemedi.4 yıl aradan sonra asist yapan Şener Özbayraklı şu ifadelerle galibiyetin önemini vurguladı: "Peş peşe maçlar oynuyoruz.Sonuna kadar mücadele edip hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Yıllardır çok maç oynadım ama her zaman ayrı bir heyecan ile çıkıyorum. G.Saray'a yakışır şekilde katkı vermeye devam etmek istiyorum."ANTALYASPOR karşısında oyunun tüm hakimiyetini elinde tutan Aslan rekor da kırdı. Yüzde 74 topla oynayan ve yüzde 91 pas başarı oranıyla 588 başarılı pas yapan Galatasaray bu üç alanda da sezon rekoru kırdı. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda mücadelede 8 kez korner atarken, 22 şutunda ise 8 isabet buldu.FATİH Terim ile Ersun Yanal dün 14. kez rakip oldu. Bu maçlarda Terim 9 galibiyet alırken 4 kez de beraberlik çıktı. Ersun Yanal ise Terim'e karşı tek zaferini Kasım 2002'de G.Birliği ile Galatasaray'ı 1-0 yendiğinde aldı.BU sezon sarı-kırmızılılar, ilk kez bir maçta iki kez direkleri buldu! İlk yarıda Emre Kılınç ile direkten dönen topun ardından ikinci yarıda ise Mostafa Mohamed direği nişanladı.SARI-KIRMIZILILAR bu sezon deplasmanda beraberlik yaşamayan tek takım durumunda. Fatih Terim'in talebeleri geride kalan 18 lig mücadelesinde rakip sahadan hiç 1 puan almadı.Cimbom, dış saha performansı ile de yarışa tutundu.Sarı-kırmızılılar Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 7 kez sahadan zaferle ayrılan ve 3 beraberlik alan G.Saray ayrıca son 7 karşılaşmanın tamamında da kalesini de gole kapattı.