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Giriş Tarihi: 25.4.2021 17:54 Son Güncelleme: 25.4.2021 17:59

'dan 'e göndermesi!

Yeni Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük göndermesi!

'in deneyimli forvet oyuncularından forması giyen , sezon başında 'dan ayrılarak eski takımına geri dönmüştü. Bu sezonun toplamında attığı gollerle ligde en fazla gol atan yerli oyuncu olan Adem Büyük için Yeni Malatyaspor kulübü milli takıma bir gönderme yaptı.

Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen deneyimli golcülerden Adem Büyük, Galatasaray'da geçirdiği sezonun ardından bu yılın başında Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

Galatasaray'da 2019-20 sezonunda toplamda 11 gol kaydeden Adem Büyük, 1'de asist yapmıştı. Sarı-kırmızılılardaki başarılı performansının ardından eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönen 33 yaşındaki golcü, bu sezon Malatyaspor formasıyla 13 gol kaydetmeyi başardı.

Gol sayısıyla Süper Lig'de 2020-21 sezonunun en çok gol atan yerli oyuncusu olmayı başaran Adem Büyük, milli takıma göz kırptı. Son olarak Malatyaspor'un Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta takımının golünü atan Adem için kulüpten bir paylaşım geldi.

Şenol Güneş'e bir gönderme yapan Yeni Malatyaspor, A Milli Futbol Takımı'nın resmi hesabını etiketleyerek, 'Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcu...' paylaşımını yaptı.

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Yeni Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük göndermesi!
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