Yeni Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük göndermesi!

Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen deneyimli golcülerden Adem Büyük, Galatasaray'da geçirdiği sezonun ardından bu yılın başında Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

Galatasaray'da 2019-20 sezonunda toplamda 11 gol kaydeden Adem Büyük, 1'de asist yapmıştı. Sarı-kırmızılılardaki başarılı performansının ardından eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönen 33 yaşındaki golcü, bu sezon Malatyaspor formasıyla 13 gol kaydetmeyi başardı.

Gol sayısıyla Süper Lig'de 2020-21 sezonunun en çok gol atan yerli oyuncusu olmayı başaran Adem Büyük, milli takıma göz kırptı. Son olarak Malatyaspor'un Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta takımının golünü atan Adem için kulüpten bir paylaşım geldi.

Şenol Güneş'e bir gönderme yapan Yeni Malatyaspor, A Milli Futbol Takımı'nın resmi hesabını etiketleyerek, 'Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcu...' paylaşımını yaptı.