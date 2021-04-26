Ali Koç: Biz doğru yolda yürüyeceğiz

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından rakipleri ile kavga etmek istemediklerini ancak bu ortamın içine çekilmeye çalışıldığını belirtti."Bir seri ve kimya yakaladık. F.Bahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde saldırı ve haksız ithamlar geliyor, bizi kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Türkiye'de şöyle bir anlayış var; 'Maçlar sadece sahada kazanılmıyor. Hakemleri töhmet altında bırakalım, algı yapalım, algı yönetelim…' Biz doğru bildiğimiz yönde gideceğiz. Yarın bir gün taraftar,diyecek.Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk demek değerlerden feragat etmek kadar önemli değildir. Kaleciliğin doğasında bu var. 10 top kurtarırsın, aptalca 1 hata yaparsın hepsini götürür.