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Giriş Tarihi: 26.4.2021

: Biz doğru yolda yürüyeceğiz

Ali Koç: Biz doğru yolda yürüyeceğiz

“Bir seri ve kimya yakaladık. ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden saldırı ve haksız ithamlar geliyor.”

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından rakipleri ile kavga etmek istemediklerini ancak bu ortamın içine çekilmeye çalışıldığını belirtti. Koç, Beşiktaş yönetiminden kendilerine yönelik gelen açıklamalara da şöyle yanıt verdi: "Bir seri ve kimya yakaladık. F.Bahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde saldırı ve haksız ithamlar geliyor, bizi kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Türkiye'de şöyle bir anlayış var; 'Maçlar sadece sahada kazanılmıyor. Hakemleri töhmet altında bırakalım, algı yapalım, algı yönetelim…' Biz doğru bildiğimiz yönde gideceğiz. Yarın bir gün taraftar, 'bağırıp çağırmadınız puanlar da şampiyonluklar da gitti' diyecek.

TAM 3 KEZ KAYBETTİK!
Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk demek değerlerden feragat etmek kadar önemli değildir. Kaleciliğin doğasında bu var. 10 top kurtarırsın, aptalca 1 hata yaparsın hepsini götürür. Biz 10 senede 3 kez son dakikada şampiyonluk kaybettik. Son dakikada çok şey değişeceğini en iyi biz biliriz."

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Ali Koç: Biz doğru yolda yürüyeceğiz
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