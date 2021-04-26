Ali Koç: Biz doğru yolda yürüyeceğiz

“Bir seri ve kimya yakaladık. F.Bahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden saldırı ve haksız ithamlar geliyor.”
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından rakipleri ile kavga etmek istemediklerini ancak bu ortamın içine çekilmeye çalışıldığını belirtti. Koç, Beşiktaş yönetimindenkendilerine yönelikgelen açıklamalara da şöyleyanıt verdi: "Bir seri ve kimya yakaladık. F.Bahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde saldırı ve haksız ithamlar geliyor, bizi kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Türkiye'de şöyle bir anlayış var; 'Maçlar sadece sahada kazanılmıyor. Hakemleri töhmet altında bırakalım, algı yapalım, algı yönetelim…' Biz doğru bildiğimiz yönde gideceğiz. Yarın bir gün taraftar, 'bağırıp çağırmadınız puanlarda şampiyonluklar dagitti' diyecek.
TAM 3 KEZ KAYBETTİK!
Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk demek değerlerden feragat etmek kadar önemli değildir. Kaleciliğin doğasında bu var. 10 top kurtarırsın, aptalca 1 hata yaparsın hepsini götürür. Biz 10 senede 3 kez son dakikadaşampiyonluk kaybettik.Son dakikada çok şey değişeceğinien iyi biz biliriz."