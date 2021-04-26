Beşiktaş Rize'ye eksiklerle gidiyor! Atiba Hutchinson 11'e geri dönüyor...

Süper Lig'in 38. hafta maçında çarşamba günü Rizespor ile oynayacak olan lider Beşiktaş'ta hazırlıklar tam hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Hasic ve kart cezalısı olan Rosier ile Necip Uysal Rize'ye götürülmedi.
ATİBA GERİ DÖNÜYOR
Bein Sports'un haberine göre, sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında riske edilmek istenmeyen Atiba Hutchinson ilk 11'e dönüyor. Kanadalı deneyimli futbolcunu Rize maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Diğer yandan sağ bekte Rosier'in olmaması nedeniyle Dorukhan o bölgede görev yapacak. Cezası biten Welintonun da Montero'dan formayı geri alması bekleniyor.
LARİN NE ZAMAN DÖNECEK?
Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu ise Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cyle Larin'in durumu yarın netleşecek. Larin'in durumu yarın netlik kazandıktan kadroya alınıp alınmayacağı da belli olacak.
Sağ arka adalesinden sıkıntı yaşayan Larin'de ciddi bir sorun yaşanmasından çekinen teknik heyet oyuncuyu hafif tempoda çalıştırıyor. Larin'in Hatayspor maçında geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Rize maçında forvette Gökhan Töre'nin görev alması bekleniyor.