Beşiktaş Rize'ye eksiklerle gidiyor! Atiba Hutchinson 11'e geri dönüyor...

Süper Lig'in 38. hafta maçında çarşamba günü Rizespor ile oynayacak olan lider Beşiktaş'ta hazırlıklar tam hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Hasic ve kart cezalısı olan Rosier ile Necip Uysal Rize'ye götürülmedi.