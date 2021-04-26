Dadaş destanı

Gaziantep FK’ya evindeki ikinci mağlubiyetini tattıran Erzurumspor; Gomes, Hasan ve Buğra ile 3 puana uzandı. Son üç maçını kazanan Dadaşlar, Yılmaz Vural’la kümede kalma umudunu sürdürüyor
Ligde kalma savaşı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Küme düştüğü Süper Lig'ebir yıl aradan sonra dönen mavibeyazlıtakım tarihinde ilk kez üstüste üç karşılaşmadan galibiyetleayrıldı. İlk devresi golsüz sona eren maçın ikinci yarısı nefesleri kesti. Erzurumspor, Gomes'in 53. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Sadece 5 dakikasonra Hasan Hatipoğlu skoru 2-0'a getirdi. 69'da Muhammet Demir ev sahibi takım adına farkı 1'e indirse de Rahman Buğra 83'te farkı yeniden 2'ye çıkardı. 90'da Muhammet birkez daha fileleri sarsarak maçınuzatma dakikalarına büyükheyecan getirse de skoru ilanetmekten öteye gitmedi. Son anlar nefes keserken, beraberlik golünü atamayan Gaziantep FK, bu sezon sahasındaki ikinci mağlubiyetini aldı. Erzurum puanını 37 yaparken, 18. sırayayükseldi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ev sahibi ise 51 puanda kaldı.
'KIYMETİMİ BİLMİYORLAR'
ERZURUMSPOR Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçın ardından neden ağladığını anlattı: "Duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerinibulamamış bir adam. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim. Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi. Bizimkiler,Gaziantep'inkindenbaskın çıktı."
VURAL TARİH YAZDI SEVİNÇTEN AĞLADI
MAÇIN uzatma dakikalarında 4. hakeme sık sık saatini gösteren Yılmaz Vural, hakemin bitiş düdüğüyle gözyaşlarına boğuldu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de 3 maç üst üstekazanan BB.Erzurumspor, kümede kalma umudunu son 5 haftaya taşıdı: Başakşehir, Fenerbahçe (d), Kasımpaşa, Alanya (d).