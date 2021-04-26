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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Dadaş destanı

Dadaş destanı

’ya evindeki ikinci mağlubiyetini tattıran Erzurumspor; Gomes, Hasan ve Buğra ile 3 puana uzandı. Son üç maçını kazanan Dadaşlar, ’la kümede kalma umudunu sürdürüyor

Ligde kalma savaşı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Küme düştüğü Süper Lig'e bir yıl aradan sonra dönen mavibeyazlı takım tarihinde ilk kez üst üste üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İlk devresi golsüz sona eren maçın ikinci yarısı nefesleri kesti. Erzurumspor, Gomes'in 53. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Sadece 5 dakika sonra Hasan Hatipoğlu skoru 2-0'a getirdi. 69'da Muhammet Demir ev sahibi takım adına farkı 1'e indirse de Rahman Buğra 83'te farkı yeniden 2'ye çıkardı. 90'da Muhammet bir kez daha fileleri sarsarak maçın uzatma dakikalarına büyük heyecan getirse de skoru ilan etmekten öteye gitmedi. Son anlar nefes keserken, beraberlik golünü atamayan Gaziantep FK, bu sezon sahasındaki ikinci mağlubiyetini aldı. Erzurum puanını 37 yaparken, 18. sıraya yükseldi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ev sahibi ise 51 puanda kaldı.

'KIYMETİMİ BİLMİYORLAR'
ERZURUMSPOR Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçın ardından neden ağladığını anlattı: "Duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim. Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi. Bizimkiler, Gaziantep'inkinden baskın çıktı."

VURAL TARİH YAZDI SEVİNÇTEN AĞLADI
MAÇIN uzatma dakikalarında 4. hakeme sık sık saatini gösteren Yılmaz Vural, hakemin bitiş düdüğüyle gözyaşlarına boğuldu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de 3 maç üst üste kazanan BB.Erzurumspor, kümede kalma umudunu son 5 haftaya taşıdı: Başakşehir, Fenerbahçe (d), Kasımpaşa, Alanya (d).

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Dadaş destanı
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