En isyankâr şampiyon!

MirceaLucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık serisini bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Dün oynanan maçta Inhulets'i 5-0 yenen Kiev ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Rumen çalıştırıcı, Shakhtar'ı8 kez şampiyon yaptıktan sonra sezonbaşında Dinamo Kiev'in başına geçtiğindetaraftarların protestolarına maruz kalmışve istenmeyen adam ilan edilmişti. 75 yaşındaki kurt hoca kariyerindeki 35. kupasını alırken, eski takımının da saltanatına son verdi. Lucescu, Türkiye'de de Galatasaray ve Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını kazandırmıştı.
BÜLENT TİMURLENK
Doğum tarihi bir teferruattır LUCESCU takımın başına geçtiğinde taraftarlar onu Shakhtar Donetsk geçmişinden dolayı istemiyordu. Ama Rumen teknik adamınkazandığı şampiyonluktansonra Kiev taraftarı pişmanlıkduyuyordur. 15 yıldır Ukrayna Ligi'ne hakim olan Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da bir marka haline getiren ve sürekli Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağlayan Lucescu'nun bu başarısı elbette ki tesadüf değil. Yaşı 70'leri aşmışolabilir ancak insanlar tutkularınınpeşinde koştuğu sürecedoğum tarihi bir teferruattır. Lucescu da futbola büyük tutkuyla bağlı olan ve oyunu 24 saat yaşayanteknik adam.