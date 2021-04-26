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Giriş Tarihi: 26.4.2021

En isyankâr şampiyon!

En isyankâr şampiyon!
Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık serisini bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Dün oynanan maçta Inhulets'i 5-0 yenen Kiev ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Rumen çalıştırıcı, Shakhtar'ı 8 kez şampiyon yaptıktan sonra sezon başında Dinamo Kiev'in başına geçtiğinde taraftarların protestolarına maruz kalmış ve istenmeyen adam ilan edilmişti. 75 yaşındaki kurt hoca kariyerindeki 35. kupasını alırken, eski takımının da saltanatına son verdi. Lucescu, Türkiye'de de Galatasaray ve Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını kazandırmıştı.

BÜLENT TİMURLENK
Doğum tarihi bir teferruattır
LUCESCU takımın başına geçtiğinde taraftarlar onu Shakhtar Donetsk geçmişinden dolayı istemiyordu. Ama Rumen teknik adamın kazandığı şampiyonluktan sonra Kiev taraftarı pişmanlık duyuyordur. 15 yıldır Ukrayna Ligi'ne hakim olan Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da bir marka haline getiren ve sürekli Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağlayan Lucescu'nun bu başarısı elbette ki tesadüf değil. Yaşı 70'leri aşmış olabilir ancak insanlar tutkularının peşinde koştuğu sürece doğum tarihi bir teferruattır. Lucescu da futbola büyük tutkuyla bağlı olan ve oyunu 24 saat yaşayan teknik adam.

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