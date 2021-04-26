En isyankâr şampiyon!

MirceaLucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık serisini bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Dün oynanan maçta Inhulets'i 5-0 yenen Kiev ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.75 yaşındaki kurt hoca kariyerindeki 35. kupasını alırken, eski takımının da saltanatına son verdi. Lucescu, Türkiye'de de Galatasaray ve Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını kazandırmıştı.Doğum tarihi bir teferruattırtakımın başına geçtiğinde taraftarlar onu Shakhtar Donetsk geçmişinden dolayı istemiyordu.15 yıldır Ukrayna Ligi'ne hakim olan Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da bir marka haline getiren ve sürekli Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağlayan Lucescu'nun bu başarısı elbette ki tesadüf değil.Lucescu da futbola büyük tutkuyla bağlı olan ve