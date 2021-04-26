Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eric Bailly 2024'e kadar Manchester United'da
Giriş Tarihi: 26.4.2021 19:09 Son Güncelleme: 26.4.2021 19:09

2024'e kadar 'da

AA
Eric Bailly 2024'e kadar Manchester United'da

Premier Lig ekiplerinden , defans oyuncusu 'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

İngiliz devi Manchester United, deneyimli futbolcusu Eric Bailly ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşme süresi dolacak Fildişi Sahilli oyuncu ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontrat süresinin, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2024'ün haziran ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

Manchester United'ın 2016 yılında İspanya temsilcisi Villarreal'e 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada forma giydi.

İngiltere temsilcisinde son yıllarda yaşadığı ciddi sakatlık sorunlarıyla da gündeme gelen Eric Bailly, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 36 maçta görev aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Merakla beklenen Kabine toplantısı başladı! 3 haftalık tam kapanma kabine toplantısında görüşülecek...
Son dakika: Burak Yılmaz Lille'yi şampiyonluğa taşıyor! Kral Fransa'yı salladı...
Fenerbahçe haberleri... Erman Toroğlu'ndan Emre Belözoğlu'na büyük övgü!
Son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Kadıköy kabusunu bitiren Henry Onyekuru Galatasaray'a veda ediyor (Sabah Spor Özel)
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan penaltı pozisyonu için Fırat Aydınus'a sert sözler! 'Yüreği yetmedi...'
Altın için çifte destek! Altın fiyatları bu kararla yön bulacak
Son dakika... Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek! Rusya'dan açıklama: Anlaşma sağlandı
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa'da manşetlerde! Lyon'u yıkan Kral, Neymar'ı üzdü...
Thodex vurgunundan son dakika: Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıkacak mı? Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Eric Bailly 2024'e kadar Manchester United'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA