Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe haberleri... Erman Toroğlu'ndan Emre Belözoğlu'na büyük övgü!
Giriş Tarihi: 26.4.2021 11:12 Son Güncelleme: 26.4.2021 11:13

haberleri... 'ndan 'na büyük övgü!

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

haberi... yorumcusu , karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapatan 'nin oynadığı futbolla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Toroğlu, "'nun Fenerbahçesi" ile "'un Fenerbahçesi"ni kıyasladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor Toto 'in 37. haftasında sahasında 'yı ağırladı.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Mücadelenin ilk yarısı 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle biterken, yorumcusu ilk 45 dakikayı değerlendirdi.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

"EROL'UN TAKIMINDA BU UYUM YOKTU"

, "Bu yılın en iyi 'sini seyrettim. 3-1 galip neticede.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Sahadaki yayılışları, birbirlerine yardımları ve sahadaki 11'in birbirine uyumları.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

'un zamanında bu uyum yoktu. Oynuyorlardı ama bakıyordun bir eksik vardı.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Hani bir yemek yaparsın da. Yemeği yersin malzeme iyi ama tad alamazsın.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Bugün her şey yerli yerinde. Birbirlerine çok iyi yardım ediyorlar.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Çok fazla enerji sarfetmeden sahayı iyi parselliyorlar.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında...

Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında yüzde 100 fark var" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe haberleri... Erman Toroğlu'ndan Emre Belözoğlu'na büyük övgü!
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