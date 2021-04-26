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Giriş Tarihi: 26.4.2021 18:38 Son Güncelleme: 26.4.2021 19:22

'dan flaş itirafı! "O geceyi unutamam..."

İlkay Gündoğan'dan flaş Galatasaray itirafı! O geceyi unutamam...

Türk asıllı Alman futbolcu , "The Players' Tribune" isimli haber sitesine konuştu. Flaş açıklamalarda bulunan 'nin yıldızı İlkay, 'de tuttuğu takımı da açıkladı. 'de Manchester City ile şampiyonluğa koşan İlkay Gündoğan'ın çok konuşulacak o açıklamaları...

İngiltere Premier Lig'de Manchester City formasıyla şampiyonluğa koşan İlkay Gündoğan, "The Players' Tribune" isimli haber sitesine özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon, İngiltere'de attığı gollerle çok konuşulan İlkay, Türkiye'de tuttuğu takımı ve Almanya'da yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Bu sezon Manchester City formasıyla 40 maçta forma giyen İlkay, orta saha oyuncusu olmasına rağmen attığı 16 golle takımına büyük katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde de takımıyla yarı finale yükselen yıldız oyuncu, Manchester City ile Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kazanmaya oldukça yakın.

İşte İlkay Gündoğan'ın çok konuşulacak o açıklamaları...

"BU ÇOK SİNİR BOZUCU"

Kariyerimin en zor yanı Almanya için mi yoksa Türkiye için mi oynayacağıma karar vermemdi. O zamanlar hala ergenlik çağımdaydım ve kararımın yol açacağı tepkileri asla hayal edemezdim. Türkiye'de ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar. Bu çok sinir bozucu.

Sadece Almanya Milli Takımı'nda oynamam benim Türk olmadığım anlamına gelmez, bunu biliyor musunuz? Ancak bazılarının bunu anlaması çok zor görünüyor. Neyse ki beni eleştirenler çoğunlukla sosyal medyada var, gerçek hayatta yok.

"HERKES GALATASARAYLIDIR"

Türkiye'ye gittiğimde insanlar, yaptığım şeylerden her zaman gurur duyuyor, özellikle de büyükbabamın memleketinde. Böylesine büyük iki kültürü de yaşadığım için çok şanslıyım.

Ailemde annem dışında herkes Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası kazandığı anı unutamam. Maçı ailece izliyorduk, Arsenal'i penaltılarda yendiğimizde amcam gözyaşlarını tutamamıştı. Benim en güzel çocukluk anılarımdan biriydi.

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İlkay Gündoğan'dan flaş Galatasaray itirafı! "O geceyi unutamam..."
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