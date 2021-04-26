İlkay Gündoğan'dan flaş Galatasaray itirafı! "O geceyi unutamam..."

"BU ÇOK SİNİR BOZUCU"

Kariyerimin en zor yanı Almanya için mi yoksa Türkiye için mi oynayacağıma karar vermemdi. O zamanlar hala ergenlik çağımdaydım ve kararımın yol açacağı tepkileri asla hayal edemezdim. Türkiye'de ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar. Bu çok sinir bozucu.