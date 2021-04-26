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Giriş Tarihi: 26.4.2021 23:22 Son Güncelleme: 26.4.2021 23:39

'in maaşı hakkında flaş iddia! Yüzde 90'ını...

Mesut Özil'in maaşı hakkında flaş iddia! Yüzde 90'ını...

Dünyaca ünlü yıldız , devre arası transfer döneminde 'den 'ye transfer olmuştu. Tüm dünyada ses getiren transfer bu transferin yankıları Avrupa basınında halen sürüyor. Mesut Özil'in maaşı hakkında yeni bir iddia ortaya atan İngiliz basını, maaş ödemesinin büyük bir kısmını Arsenal'in yaptığını belirtti.

Süper Lig'de devre arası transfer döneminde Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla henüz bekleneni veremedi. Transferinden bu yana geçen 4 aylık süreçte yalnızca 6 maçta forma giyebilen Özil, sakatlıklardan kurtulamadı.

Fenerbahçe'de dakika aldığı kısa sürede henüz gol katkısı yapamayan Mesut Özil'in maaşı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Özil, Fenerbahçe'den 3 sezon için 3 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılırken, İngiliz kulübüyle yaptığı anlaşma maaşının büyük bir kısmının Londra ekibinin ödemesini sağladı.

Habere göre, Arsenal, Mesut Özil'in maaşının yüzde 90'lık bölümünü Haziran ayına kadar ödeyecek. Mesut Özil, Arsenal'den haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI

Mesut Özil'in transferi sonrasında Fenerbahçe'den yapılan KAP açıklaması şöyleydi:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."

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Mesut Özil'in maaşı hakkında flaş iddia! Yüzde 90'ını...
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