Salih Özcan'dan transfer açıklaması! Türkiye'den teklif aldı mı?

"TÜRK DERBİLERİNİ İZLİYORUM, HEYECANLI OLUYOR"

Ailesiyle birlikte Köln'de yaşayan Özcan, sporcu bir aileden geldiğini ifade ederek, "Babam futbol dışında güreşi de tanıttı bize. 8 yaşımdan beri futbolun yanı sıra güreş de yapıyorum. Profesyonel futbolcu olmamda güreşin de faydasını gördüm. Sahada bunun avantajını kendimde hissediyorum. Gelecekte yetenekli futbol oynayan çocuklarımıza güreşi de yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

U15'ten bu yana Alman Milli Takımı'nda top koşturan Salih Özcan, "Almanya U21 ile Avrupa turnuvasında çeyrek finale katılma şansını buldunuz ve sende takımın önemli isimlerinden biriydin. Maçlar ve takımlar hakkında ne diyebilirsin?" şeklindeki soruya, "Grubumuzda en zoru Hollanda takımıydı, onlarla beraber oynadık. Sonra Macaristan maçını 3-0 aldık. Romanya ile 0-0 berabere kaldık. Gruptan ikinci olarak çıktık. Çeyrek finalde Danimarka ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

Türk derbilerini izlediğini sözlerine ekleyen Özcan, "Zaman bulduğumda Türkiye Süper Ligi'ni izlemeye çalışıyorum. Özellikle derbi maçları heyecanlı oluyor, evde izliyoruz" dedi.