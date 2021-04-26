Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a sert sözler! 'Penaltıyı veremedi yüreği yetmedi...'

'İlk 45 dakika bitiyor. Yorum şu; Bu sezonun en iyi Fenerbahçesi! Her şeyi ile sahada tıkır tıkır işleyen bir takım. Erol Bulut'un takımı ile Emre Belözoğlu'nun takımı çok farklı. Bakıyoruz, Kasımpaşa hiç tepki gösteremiyor.

Harun'un büyük hatası ve Kasımpaşa'nın golü... Fenerbahçe'nin kaçırdıkları gol olsa ilk yarı 5-1 veya 6-1 bitebilir. Yorum çok net; Fenerbahçe bu maçı kazanır.