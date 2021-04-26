Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı dördüncü karşılaşmada üçüncü galibiyetini aldı. Harun Tekin'in yediği hatalı gol ve maçın sonlarındaki pas tercihleri genç teknik adamı çok sinirlendirdi. Sabah Gazetesi yazarları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Fırat Aydınus'un performasını değerlendirdi. Szalai'nin Thelin'e yaptığı hareket ise geceye damga vurdu.
Süper Lig'in en kariyerli hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus, bu sezon sonunda hakemlik kariyerine nokta koyacak. Sırasıyla önce Galatasaray'ın daha sonra da Beşiktaş'ın maçını yöneten Fırat Aydınus, son olarak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında düdük çaldı.
SON DAKİKA: ERMAN TOROĞLU2NDAN FIRAT AYDINUS'A SERT ELEŞTİRİ! 'YÜREĞİ YETMEDİ...'
'İlk 45 dakika bitiyor. Yorum şu; Bu sezonun en iyi Fenerbahçesi! Her şeyi ile sahada tıkır tıkır işleyen bir takım. Erol Bulut'un takımı ile Emre Belözoğlu'nun takımı çok farklı. Bakıyoruz, Kasımpaşa hiç tepki gösteremiyor.
Harun'un büyük hatası ve Kasımpaşa'nın golü... Fenerbahçe'nin kaçırdıkları gol olsa ilk yarı 5-1 veya 6-1 bitebilir. Yorum çok net; Fenerbahçe bu maçı kazanır.
Ama ikinci yarıda sarılacivetliler ilk yarıda olduğu gibi değiller. Kasımpaşa da ilk yarıdaki gibi değil. Maç 3-2'ye geliyor bu sefer Fenerbahçe'de panik başlıyor. Başta kaleci Harun olmak üzere tuhaf işler yapıyorlar ve göbekten rakibe çok pozisyon veriyorlar.
Maçın genelinde hakem Fırat Aydınus zorlanmadı ama öyle bir pozisyon var ki net penaltıyı Fenerbahçe aleyhine çalamadı. Yüreği yetmedi!
58'inci dakikada sağ çaprazdan gol pozisyonuna giren Kasımpaşalı rakibini Szalai, arkadan iterek düşürdü. O penaltıyı verse maç 3-2 olacak, belki sonra Kasımpaşa 3-3'ü bulacaktı. Maalesef büyük takımlar ile küçük takımlar arasındaki hakem takdir hakları böyle oluyor.
Ofsayt diye iptal edilen Kasımpaşa'nın golü ofsayt mı, değil mi? Neredeyse yarım saat uğraştılar VAR'dakiler, sonunda ofsayt olduğuna karar verdiler. Benim aklıma maç günü Fenerbahçe'nin yayınladığı deklarasyon geldi. VAR odalarında neler oluyor, anlamak mümkün değil. Kimin eli, kimin cebinde? Çünkü Fenerbahçe'nin deklarasyonu böyle!
Nitekim ben bazı ofsayt çizgilerine inanmıyorum, inanamıyorum. Nasıl çiziyorlar bilemiyorum. Bir ofsayt çizgisini çekmek ve ekrana getirmek bu kadar zor mu? Aklıma hep Digiturk'te çalıştığım yıllarda top girdi mi, çıktı mı olayında yeni icat edilen bir sistemin kullanımı geliyor. Kamuoyunu aydınlatmaya kalktık ama daha ikinci haftada bu işin yani makinenin başındaki adam içeriye haber gönderdi, yani bize...
Soru çok enteresandı!
Yönetmene diyor ki, "Git söyle ne yapayım? Topu sokayım mı, çıkarayım mı?" demişti. Ben de gereken cevabı orada canlı olarak vermiştim. Onun için maalesef makineyi kullanan da insanlar. Makineye ne verirseniz onu alırsınız. İnsanın olduğu yerde de her şey olur.
AHMET ÇAKAR: 'YILIN EN BÜYÜK FUTBOL ENAYİLİĞİEN İMZA ATACAKLARDI...'
Çok garip bir maç izledik. İlk yarı 5-6 olacak maç, ikinci yarı bir anda kritiğe giriverdi. İlk yarıya bakıyoruz, fevkalade bir Fenerbahçe… Top kontrolü, dikine oynama, yakalanan pozisyonlarla belki de sezonun en iyilerinden biri. Üstelik rakip Kasımpaşa, izleyenlere, "Bu nasıl bir takım" dedirtecek kadar kötü.
Üstelik Fenerbahçe 5-6 atması gereken ilk yarıyı da 3-1 önde bitiriyor. Ayrıca yediği de Kasımpaşa'nın attığı bir gol değil. Harun'un, Kasımpaşa'nın önüne bırakıp "Al sen at" dediği bir pozisyon.
İkinci yarı bir şeyler oldu. Fenerbahçe, 'oyunu kontrol edeyim' dedi hem oyun üstünlüğünü hem de pozisyon üstünlüğünü rakibe veriverdi. Kasımpaşa aslında yine oynayamıyor. Gelemiyor ama bir defa geldiler orada da Harun geçen hafta yaptığı pozisyona benzer bir penaltı yapıverdi. Bu tür maçlar kopmadığı sürece sıkıntı. Skor 3-2 oldu, üstelik 15 dakika daha var. Bu da beraberinde Fenerbahçe'ye manasız bir panik, Kasımpaşa'ya da bitkisel hayattan çıkma fırsatı verdi.
İşte son 15 dakika Fenerbahçe puan kaybetseydi sadece puan kaybetmeyecek, sadece şampiyonluğu kaybetmeyecek yılın en büyük futbol enayiliğine imza atmış olacaktı. Olmadı… Şanslı mıydılar? Hayır… Çünkü Kasımpaşa ne puan alacak futbol oynadı ne de gol bulabilecek pozisyon yakaladı. Sonuçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı takip ediyor. Görünen o ki son düdüğe kadar da takipte kalacaklar.
Hakem Fırat Aydınus mükemmele yakın bir maç yönetti. Gerçekten vücut dili, disiplini ile kusursuzdu. Verdiği iki penaltıda da haklı. Tek tartışılacak pozisyon ikinci yarıda Kasımpaşalı oyuncunun arkadan itilmesi. Görünüşte penaltı gibi görünüyor. Ama o kadar flu ki.
GÜRCAN BİLGİÇ: EN İYİ FENERBAHÇE!
İlk yarı bittiğinde, Fenerbahçe sezonun en iyi rakamlarıyla gitti soyunma odasına. 9'u isabetli 15 şut, üç gol ve tıkır tıkır işleyen pas ağı ile Kasımpaşa'ya aman vermediler. Valencia ile Pelkas'ın hareketli oynaması, İrfan Can ile Sosa'nın da gözlerini onların üstünden ayırmaması ile karşı karşıyalar yakaladılar. Ertuğrul dikildi karşılarına, fark daha da büyümedi.
Bu sahne karşısında "Bir kalecisi, bir de santrforu olsa" kim bilir neler yaparlardı diyenler de vardı. Kaleci önemli. Sezonun kahramanı Altay'dı. Sakatlandığında alarm çaldı esasında. Rakibe asist yapıp, penaltıya da neden olması ile birlikte, kalan maçlar için bir zorunluluk daha oluştu Fenerbahçe için; "Kazanacaksan, üç tane atacaksın..."
Bir gün önce Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki hakem kararları ile gözler başka taraftayken, aslında sakınmaları gerekenin kendi kalecileri olması da enteresan. Harun için güzeli, tüm takımın kendisini sahiplenmesi, destek vermesi ve arkasında durmasıdır. Böylesine birliktelik içinde, mental olarak gelişmeyi başarmalı. Ofansif olarak pozitif gelişmelerin yanında, eski hataların devam etmesi de Emre Belözoğlu'nun işini zorlaştıracak.
Yine korner atarken, kontra yediler. İrfan Can sarı kartı göze aldı, muhtemel pozisyonu engelledi. Penaltı pozisyonunda Varga'nın koşusunda stoperler de seyirciydi, pası attıranlar da. Bıçak üstünde oynanan son 20'de, 3 net golü kaçıranın Fenerbahçe olması da ilginç.
Skorun üstüne gelen panikte Sosa toparlamaya çalışırken, Gustavo'dan doğru yardım alamadı. Değişikliklere rağmen, Thiam, Sinan veya Ferdi önde top tutamadı, baskıyı kırmalarına yardımcı olamadı.
Erman Toroğlu Szalai'nin pozisyonunu değerlendirdi: "Net penaltı"
Sonuç; ilk 45'teki oyun Fenerbahçe'ye kalan tüm maçları kazandırır. Bu kaleci performansı ve geriye yaslanmayla her maçı kayıp da edebilir. Yani; ağızda kalpler ile yürümeye devam...