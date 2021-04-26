Son dakika: Fatih Terim bir kez daha değişikliğe gidiyor! Galatasaray’da yeni forvet ikilisi ortaya çıktı…

İşte Emre Kaplan'ın aktardığı Konyaspor maçının kadrosuna dair son bilgiler...

KONYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, Antalya dönüşünde bir gün izin yaptı. İznin ardından Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Antalyaspor maçına farklı bir kadroyla çıkılmıştı. Oyuncuların fiziksel olarak rahat hissedebilmeleri, dinlenebilmeleri ve sakatlık riskini çok üst düzeyde tutmamak adına Fatih Terim'in yaptığı tercihler vardı.