Son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Kadıköy kabusunu bitiren Henry Onyekuru Galatasaray'a veda ediyor (Sabah Spor Özel)

Galatasaray'da Henry Onyekuru hakkında sürpriz bir karar geldi! Sarı kırmızılılar Nijeryalı kanat oyuncusuyla yollarını ayıracak. Üçüncü kez Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, daha önce 1 yıllığına kiralık geldiği Galatasaray'da şampiyonluk yolunda büyük katkı vermişti. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan Onyekuru, Fenerbahçe derbisinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Son dakika haberine göre Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini almayacak. İşte nedeni...
SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ ONYEKURU KARARI!
20 yıl sonra Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe derbisinin yıldızı Henry Onyekuru ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Monaco'dan kiralanan ve 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Onyekuru için opsiyon devreye sokulmayacak. İşte Fatih Terim'in yeni planı...
ONYEKURU'NUN OPSİYONU HALİL DERVİŞOĞLU VE GEDSON'A AYRILDI!
Nijeryalı oyuncunun 4.3 milyon Euro'luk satın alma bedeli Halil ve Gedson'a ayrıldı. Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.
Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.
BRENTFORD İLE PAZARLIK
21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.
MOSTAFA MOHAMED ATTIĞI GOLLERLE BONSERVİSİNİ ÇIKARIYOR!
Mostafa Mohamed, golleriyle 10.8 milyon TL bonusu kulübün kasasına kazandırdı. Zamalek'e de ödenecek 2 milyon dolarlık kiralama bedelinin yarısından fazlasını Galatasaray'a getirdi.
Göztepe maçı öncesinde Koronavirüs'e yakalanan Mostafa Mohamed 10 gün ayrı kaldığı takımına Antalya'da kavuştu. Üst üste 3 test negatif verdikten sonra karantinası cumartesi sabahı biten Mısırlı yıldız, maça saatler kala Antalya'ya geldi.
Takım arkadaşlarıyla statta bir araya gelen Mohamed, 0-0'a kilitlenen maçta attığı golle Aslan'ı zirve yarışında tuttu. Mısırlı santrfor, takımına ligde 8 puan kazandırdı. F.Bahçe ve Antalya deplasmanları ile Erzurum maçında attığı gollerle skoru belirleyen 23 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da son dakikadaki penaltısıyla galibiyeti getirmişti.
Mohamed'in bu 4 maçta tabelayı tek başına değiştirmesi sayesinde TFF'den 10.8 milyon TL bonus alan G.Saray, Mısır kulübü Zamalek'e ödeyeceği 2 milyon dolar (16.7 milyon TL) kiralama bedelinin yarısından fazlasını çıkardı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, 2020'nin Şubat ayında 20 yıllık Kadıköy kabusunu bitirmişti! Kruse'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye cevap Donk'tan gelmişti.
İkinci yarıda sahneye çıkan Henry Onyekuru önce penaltı yaptırmış daha sonra maçın uzatma dakikalarında da Jailson'u peşine takarak topu ağlara göndermişti.
Galatasaray, Şubat 2020'deki Fenerbahçe karşılaşmasını 3-1 kazanmış ve Onyekuru o günden beri Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu.