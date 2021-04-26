Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Kadıköy kabusunu bitiren Henry Onyekuru Galatasaray'a veda ediyor (Sabah Spor Özel)
Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:49 Son Güncelleme: 26.4.2021 14:50

: 'den flaş karar! Kadıköy kabusunu bitiren Henry Galatasaray'a veda ediyor (Sabah Spor Özel)

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel
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... Galatasaray'da yıldız isimle sezon sonunda yollar ayrılıyor. Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan fakat Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarıyla düşüşe geçen Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için girişimlere başladı. 'in prensi olarak bilinen Henry ile de yollar ayrılacak! İşte Terim'in Onyekuru kararının perde arkası. Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'da Henry hakkında sürpriz bir karar geldi! Sarı kırmızılılar Nijeryalı kanat oyuncusuyla yollarını ayıracak. Üçüncü kez Galatasaray forması giyen , daha önce 1 yıllığına kiralık geldiği Galatasaray'da şampiyonluk yolunda büyük katkı vermişti. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan Onyekuru, Fenerbahçe derbisinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu. haberine göre Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini almayacak. İşte nedeni...

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ ONYEKURU KARARI!

20 yıl sonra Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe derbisinin yıldızı Henry ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Monaco'dan kiralanan ve 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Onyekuru için opsiyon devreye sokulmayacak. İşte 'in yeni planı...

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

ONYEKURU'NUN OPSİYONU HALİL DERVİŞOĞLU VE GEDSON'A AYRILDI!

Nijeryalı oyuncunun 4.3 milyon Euro'luk satın alma bedeli Halil ve Gedson'a ayrıldı. Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. 'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

BRENTFORD İLE PAZARLIK

21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

MOSTAFA MOHAMED ATTIĞI GOLLERLE BONSERVİSİNİ ÇIKARIYOR!

Mostafa Mohamed, golleriyle 10.8 milyon TL bonusu kulübün kasasına kazandırdı. Zamalek'e de ödenecek 2 milyon dolarlık kiralama bedelinin yarısından fazlasını Galatasaray'a getirdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

Göztepe maçı öncesinde Koronavirüs'e yakalanan Mostafa Mohamed 10 gün ayrı kaldığı takımına Antalya'da kavuştu. Üst üste 3 test negatif verdikten sonra karantinası cumartesi sabahı biten Mısırlı yıldız, maça saatler kala Antalya'ya geldi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

Takım arkadaşlarıyla statta bir araya gelen Mohamed, 0-0'a kilitlenen maçta attığı golle Aslan'ı zirve yarışında tuttu. Mısırlı santrfor, takımına ligde 8 puan kazandırdı. F.Bahçe ve Antalya deplasmanları ile Erzurum maçında attığı gollerle skoru belirleyen 23 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da son dakikadaki penaltısıyla galibiyeti getirmişti.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

Mohamed'in bu 4 maçta tabelayı tek başına değiştirmesi sayesinde TFF'den 10.8 milyon TL bonus alan G.Saray, Mısır kulübü Zamalek'e ödeyeceği 2 milyon dolar (16.7 milyon TL) kiralama bedelinin yarısından fazlasını çıkardı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry , 2020'nin Şubat ayında 20 yıllık Kadıköy kabusunu bitirmişti! Kruse'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye cevap Donk'tan gelmişti.

İkinci yarıda sahneye çıkan önce penaltı yaptırmış daha sonra maçın uzatma dakikalarında da Jailson'u peşine takarak topu ağlara göndermişti.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... Sabah Özel

Galatasaray, Şubat 2020'deki Fenerbahçe karşılaşmasını 3-1 kazanmış ve o günden beri Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu.

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Son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Kadıköy kabusunu bitiren Henry Onyekuru Galatasaray'a veda ediyor (Sabah Spor Özel)
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