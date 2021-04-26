Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

İtalyan basını, Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'yu yerden yere vurdu.
Son 9 yılın Serie A şampiyonu bitime 5 hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisine düştü. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimali de bulunuyor.
3 HAFTADIR GOL ATAMIYOR
İtalyan basını ise hedef tahtasına Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu koydu.
Ronaldo'nun 3 haftadır gol atamadığı ve bu sayısının Juventus'a ilk transfer olduğu sezondan bu yana ilk kez bu kadar etkisiz kaldığı vurgulandı.
"RONALDO ORADA MISIN?"
Gazzetta dello Sport, "Cristiano orada mısın?" başlığıyla verdiği haberde Ronaldo'nun Floransa'dan tek bir şut atmadan ayrıldığını yazdı.
Haberde ayrıca Portekizli yıldızın 84. dakikada yaşanan pozisyonda gole ulaşamadığı da belirtildi.
"AMAÇSIZ, RUHSUZ, HAYALET GİBİYDİ"
Corriere della Sera ise manşetine taşıdığı Ronaldo için çarpıcı ifadeler kullandı.
Haberde "Ronaldo'nun takımla bağlantısı koptu. Amaçsız, ruhsuz, hayalet gibi görünüyordu.
Sahada sadece dolaştı ve maçın hiçbir anında oyuna ilgilenmedi" yazıldı.
YENİ ADRESİ MANCHESTER UNITED YA DA PSG OLACAK
Tuttosport ise Cristiano Ronaldo'nun Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda takımdan ayrılacağını yazdı.
1-1'lik Fiorentina beraberliği sonrası 66 puanla 4. sırada olan Juventus'un hemen arkasında 63 puanla 1 maçı eksik Napoli ve 58 puanlı 2 maçı eksik Lazio bulunuyor.
"RONALDO KÖTÜ DEĞİLDİ"
Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo da maç sonrası Ronaldo ile ilgili gelen eleştirilere şu cevabı verdi.
"Fiorentina iyi ve form grafiği yüksek bir takım. Yapmak istediklerimizi ikinci yarıda sahaya daha fazla yansıttık.
Ronaldo'nun yanlış yaptığını sanmıyorum. Gol şansı vardı ancak sahada genel olarak kötü değildi."