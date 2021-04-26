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Giriş Tarihi: 26.4.2021 16:21 Son Güncelleme: 26.4.2021 16:35

: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

haberi... ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 'ta performansıyla yerden yere vuruldu. İtalyan basını, Ronaldo için çok konuşulacak bir transfer iddiasını ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

İtalyan basını, ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 'ta 'yu yerden yere vurdu.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

Son 9 yılın Serie A şampiyonu bitime 5 hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisine düştü. 'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimali de bulunuyor.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

3 HAFTADIR GOL ATAMIYOR

İtalyan basını ise hedef tahtasına Portekizli süper yıldız 'yu koydu.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

Ronaldo'nun 3 haftadır gol atamadığı ve bu sayısının 'a ilk transfer olduğu sezondan bu yana ilk kez bu kadar etkisiz kaldığı vurgulandı.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

"RONALDO ORADA MISIN?"

Gazzetta dello Sport, "Cristiano orada mısın?" başlığıyla verdiği haberde Ronaldo'nun Floransa'dan tek bir şut atmadan ayrıldığını yazdı.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

Haberde ayrıca Portekizli yıldızın 84. dakikada yaşanan pozisyonda gole ulaşamadığı da belirtildi.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

"AMAÇSIZ, RUHSUZ, HAYALET GİBİYDİ"

Corriere della Sera ise manşetine taşıdığı Ronaldo için çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

Haberde "Ronaldo'nun takımla bağlantısı koptu. Amaçsız, ruhsuz, hayalet gibi görünüyordu.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

Sahada sadece dolaştı ve maçın hiçbir anında oyuna ilgilenmedi" yazıldı.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

YENİ ADRESİ MANCHESTER UNITED YA DA PSG OLACAK

Tuttosport ise 'nun 'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda takımdan ayrılacağını yazdı.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

Portekizli yıldızın bu durumda yeni adresinin ya da olacağı ifade edildi.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

1-1'lik beraberliği sonrası 66 puanla 4. sırada olan 'un hemen arkasında 63 puanla 1 maçı eksik Napoli ve 58 puanlı 2 maçı eksik Lazio bulunuyor.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

"RONALDO KÖTÜ DEĞİLDİ"

teknik direktörü Andrea Pirlo da maç sonrası Ronaldo ile ilgili gelen eleştirilere şu cevabı verdi.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

" iyi ve form grafiği yüksek bir takım. Yapmak istediklerimizi ikinci yarıda sahaya daha fazla yansıttık.

Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası

Ronaldo'nun yanlış yaptığını sanmıyorum. Gol şansı vardı ancak sahada genel olarak kötü değildi."

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Son dakika: İtalyan basınından Ronaldo'ya şok sözler! Bomba transfer iddiası
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