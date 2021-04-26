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Giriş Tarihi: 26.4.2021 18:05 Son Güncelleme: 26.4.2021 18:38

Son dakika: 'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika: Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi... 'de 38. hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre, Ç.Rizespor - maçını , - maçını , - maçını ise yönetecek.

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha fazla kızışmaya başladı. Ligde 38. haftaya girilirken bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Galatasaray - Konyaspor maçını Cüneyt Çakır, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

27 NİSAN SALI

20:30 Atakaş Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

28 NİSAN ÇARŞAMBA

Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16:00 Göztepe - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

20:30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

20:30 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

29 NİSAN PERŞEMBE

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşhir: Fırat Aydınus

16:00 Demir Grup Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20:30 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

20:30 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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Son dakika: Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!
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