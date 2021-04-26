Son dakika: Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha fazla kızışmaya başladı. Ligde 38. haftaya girilirken bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Galatasaray - Konyaspor maçını Cüneyt Çakır, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
27 NİSAN SALI
20:30 Atakaş Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
28 NİSAN ÇARŞAMBA
Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16:00 Göztepe - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16:00 Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
20:30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
20:30 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
29 NİSAN PERŞEMBE
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşhir: Fırat Aydınus
16:00 Demir Grup Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20:30 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek
20:30 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu