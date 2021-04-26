Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte tam kapanma uygulamasına geçildi. Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak olan tam kapanma kararının ardından futbolseverlerin aklına birçok soru geldi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma uygulamasıyla birlikte vaka sayılarında düşüş hedefleniyor.
Bunun üzerine Süper Lig'de maçların oynanıp oynanmayacağı akıllara gelirken, tam kapanmada ligler kapandı mı? Soruları soruldu. Peki, Tam kapanmada ligler kapandı mı? Süper Lig maçları oynanacak mı? İşte detaylar...
29 NİSAN - 17 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK OLAN TAM KAPANMANIN DETAYLARI
Tam kapanma detaylarını aktaran Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
"29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."
"Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek."
TAM KAPANMADA LİGLER KAPANDI MI? SÜPER LİG MAÇLARI OYNANACAK MI?
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kurallarının ardından Süper Lig maçlarınının oynanıp oynanmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.
29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma, Süper Lig maçlarını etkilemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce belirlediği tarihte sona erecek olan Süper Lig, tam kapanma günlerinde de futbolseverler ile buluşmaya devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezon 16 Mayıs'ta sona erecek.