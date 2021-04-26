Tam kapanmada ligler kapandı mı? Süper Lig maçları oynanacak mı?

29 NİSAN - 17 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK OLAN TAM KAPANMANIN DETAYLARI

Tam kapanma detaylarını aktaran Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor."